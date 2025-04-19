Михаила Боярского госпитализировали с переломом
Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные
19 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"
Народный артист России Михаил Боярский получил травму в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. Как сообщает ТАСС, его госпитализировали с подозрением на перелом ребра.
Как рассказали в театре, Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные.
"Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез [беспокоиться], нет", – заявил представитель театра.
Там надеются, что в ближайшее время актер вернется к выступлениям. Следующий спектакль с участием Боярского пройдет 29 апреля – собеседник агентства считает, что к тому времени артист восстановится.
18:16:42 19-04-2025
Пил? Курил? Болел
22:45:08 20-04-2025
да уже еле еле ходят...милые наши старички. Здоровья!! еще шляпу есть! (на спор)