Михаила Боярского госпитализировали с переломом

Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные

19 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Михаил Боярский / Кадр из видео "Сладкий сон"

Народный артист России Михаил Боярский получил травму в Санкт-Петербургском театре имени Ленсовета. Как сообщает ТАСС, его госпитализировали с подозрением на перелом ребра.

Как рассказали в театре, Боярский оступился на репетиции премьеры, которая состоялась в минувшие выходные.

"Подозрение на перелом ребра, но ничего такого, о чем можно всерьез [беспокоиться], нет", – заявил представитель театра.

Там надеются, что в ближайшее время актер вернется к выступлениям. Следующий спектакль с участием Боярского пройдет 29 апреля – собеседник агентства считает, что к тому времени артист восстановится.