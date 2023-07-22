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Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого" и интернет-журнал "7х7"

22 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего продюсера "Нашего радио" Михаила Козырева и политика Константина Борового. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого", а также интернет-журнал "7х7". 

Ведомство отмечает, что Константин Боровой* и Александр Литвинов* распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Боровой* сравнивал РФ с террористической организацией, а также выступал против спецоперации на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Комментарии 4

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Дядька

18:42:58 22-07-2023

И это те, кто из всех утюгов вещали о нашей лучшей жизни?

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Гость

22:08:13 22-07-2023

Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники члены ельцинско гайдаровско чубайсовской банды разваливших Россию и доведших ее до нынешнего состояния упадка.

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Гость

04:27:03 23-07-2023

Гость (22:08:13 22-07-2023) Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники чле... Я прошу прощения, а что, Ельцин последние 23 года всё ещё правит?

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Гость

08:42:34 23-07-2023

Гость (22:08:13 22-07-2023) Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники чле... С вАШИМИ ВЫВОДАМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.ЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКАЯ БАНДА90-Х ВО ГЛАВЕ С главным организатором военного переворота октября 1993 года, когда по приказу Ельцина в центре МОсквы был из танков расстрелян легитимный Верховный Совет РСФСР и была установлена, как когда-то сказал Тулеев, "семибанкирщина".И начался развал экономики России. И Боровой был ярым защитником "семибанкирщины".

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