Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами
Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого" и интернет-журнал "7х7"
22 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего продюсера "Нашего радио" Михаила Козырева и политика Константина Борового. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.
Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого", а также интернет-журнал "7х7".
Ведомство отмечает, что Константин Боровой* и Александр Литвинов* распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Боровой* сравнивал РФ с террористической организацией, а также выступал против спецоперации на Украине.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
18:42:58 22-07-2023
И это те, кто из всех утюгов вещали о нашей лучшей жизни?
22:08:13 22-07-2023
Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники члены ельцинско гайдаровско чубайсовской банды разваливших Россию и доведших ее до нынешнего состояния упадка.
04:27:03 23-07-2023
Гость (22:08:13 22-07-2023) Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники чле... Я прошу прощения, а что, Ельцин последние 23 года всё ещё правит?
08:42:34 23-07-2023
Гость (22:08:13 22-07-2023) Какие на хрен иноагенты. Это государственные преступники чле... С вАШИМИ ВЫВОДАМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН.ЛИБЕРАЛИСТИЧЕСКАЯ БАНДА90-Х ВО ГЛАВЕ С главным организатором военного переворота октября 1993 года, когда по приказу Ельцина в центре МОсквы был из танков расстрелян легитимный Верховный Совет РСФСР и была установлена, как когда-то сказал Тулеев, "семибанкирщина".И начался развал экономики России. И Боровой был ярым защитником "семибанкирщины".