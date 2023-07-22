Михаила Козырева и Константина Борового признали иноагентами

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого" и интернет-журнал "7х7"

22 июля 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ признал иностранными агентами бывшего продюсера "Нашего радио" Михаила Козырева и политика Константина Борового. Как сообщает РИА Новости, об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иностранными агентами признали Александра Литвинова, инициативную группу "Центр Т", АНО "Право каждого", а также интернет-журнал "7х7".

Ведомство отмечает, что Константин Боровой* и Александр Литвинов* распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, Боровой* сравнивал РФ с террористической организацией, а также выступал против спецоперации на Украине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.