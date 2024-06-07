Михутка провел в Барнауле большой пенный праздник для особенных детей

Добрый медведь открыл летний сезон детских праздников и пенных вечеринок

07 июня 2024, 14:00, ИА Амител

Михутка провел праздник для особых детей / Фото предоставлено пресс-службой комплекса "Планета Q"

Более 80 ребятишек с особенностями здоровья приняли участие в детском празднике, который для них провели активисты алтайского благотворительного проекта "Михутка" во главе с известным на всю страну медведем. Мероприятие состоялось в развлекательном комплексе "Планета Q" ("Планета Ку").

Праздник прошел весело и ярко. Сначала дети играли с веселыми аниматорами, затем с неба пошел пушечный пенный дождь. Непередаваемые детские эмоции, смех и радость – главное, для чего "живет" Михутка. Вместе с детьми он лепил пенных снеговиков, делал мыльные уши и запускал в небо цветные пузыри. Всех юных участников пенной вечеринки угостили вкусняшками и разноцветной сладкой ватой. И, конечно, дети купались в теплых бассейнах, загорали, играли и знакомились.

Михутка благодарит "Планету Q" за теплый прием, а "Марию Ра" – за угощения для детей. Организаторы мероприятия заверили, что этим летом в развлекательном комплексе пройдет много подобных детских праздников.

Михутка провел праздник для особых детей / Фото предоставлено пресс-службой комплекса "Планета Q"