А также о том, где подобрать вариант с лучшими условиями

29 ноября 2023, 19:00, ИА Амител erid: LjN8K63wT

Ноутбук. Карта / Фото: freepik.com

Когда кредитные организации одна за другой отказывают в получении займа, многие задумываются, существует ли микрозаем без отказа и где его можно получить? Ответ на этот вопрос, а также на другие наиболее популярные вопросы клиентов, читайте ниже.

Бывает ли заем без отказа?

Гарантировать, что заявку точно одобрят, – невозможно. Заявитель может не подойти по возрастному цензу либо другим параметрам.

Заявку "рассматривает" специальная компьютерная программа, которая не оценивает платежеспособность или наличие официального трудоустройства.

Однако важно понимать, что для получения займа придется пройти процедуру верификации (где-то достаточно телефона и подтверждения через СМС, где-то потребуется отправлять скан паспорта).

По каким причинам могут отказать?

Их несколько:

ошибки в кредитной заявке;

запрос суммы выше установленного лимита;

непрохождение по возрастному цензу и прочее.

Как проходит получение займа?

Отправка заявки, подтверждение данных и получение средств происходит онлайн. Соискателю необходимо иметь на руках паспорт и активный номер мобильного телефона (российский). Деньги приходят на карту или счет в день обращения.

Отличаются ли условия для займа без отказа?

Ставки, сроки, суммы, возможность пролонгации и прочие важные условия получения займа в разных микрофинансовых организаций (МФО) отличаются.

Поскольку выдача средств без анализа кредитной истории и оценки реальной платежеспособности для МФО является заведомо рискованной, процентная ставка по ней может быть выше той, что актуальна для займа с подтверждением дохода. Однако все зависит от конкретной МФО.

Где подобрать МФО с лучшими условиями?

Подобрать заем без отказа поможет бесплатный агрегатор официальных кредитных предложений банков и МФО России "Кредиты-Онлайн.ру". Сайт не оказывает финансовые услуги, а лишь информирует о предложениях. Все финансовые организации, представленные на портале, имеют лицензии ЦБ РФ.

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