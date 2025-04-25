Миллениалы наступают. Топовые эксперты научили алтайский бизнес выживанию на пике перемен

Актуальным проблемам предпринимателей посвятили Альфа-Конфу, собравшую в Барнауле почти три тысячи человек

25 апреля 2025, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFJbrjCt

Радислав Гандапас на Альфа-Конфе в Барнауле / Фото: Кирилл Гужвинский

Накопить на квартиру, купить крутую машину, иметь в гардеробе брендовые вещи – ради этого можно много лет работать (причем на одном месте), отказывая себе в полноценном отдыхе и общении с семьей, путешествиях и хобби. Такими были люди "старого" поколения, им на смену сейчас приходят миллениалы. Это молодежь, которая работает не столько за деньги, сколько за интерес, не принимает начальника как априори-авторитет и не готова рвать спину ради жилья и собственного авто. Смена поколений – одна из актуальных тем для бизнеса. Как встроиться в новую реальность, стать лидером и продвинуть свою компанию на рынке – об этом алтайским предпринимателям рассказали федеральные эксперты топового уровня. В том числе и, пожалуй, самый известный в России спикер по лидерству Радислав Гандапас. 23 апреля в Барнауле уже во второй раз прошла Альфа-Конфа.

Место силы

Альфа-Конфа – это масштабное мероприятие для малого и среднего бизнеса от Альфа-Банка. Она собрала 2,8 тысячи предпринимателей и топ-менеджеров, специалистов по маркетингу и рекламе из городов и районов Алтайского края и Республики Алтай. И это не только, и даже не столько клиенты банка. Бесплатно зарегистрироваться могли все желающие.

"Мы проводим конфу, прежде всего, для развития предпринимательского сообщества. Для того чтобы помочь бизнесу найти новые возможности для развития, получить советы от экспертов, задать вопросы, поделиться опытом, да даже просто познакомиться. Я знаю, что в прошлом году на нашем мероприятии образовались новые партнерские связи, многие наши клиенты рассказывают, что буквально поменяли свое мышление", – прокомментировала региональный управляющий Альфа-Банком в Алтайском крае и Республике Алтай Ирина Бубенко.

Ирина Бубенко / Фото: Кирилл Гужвинский

Конфа – это место силы для бизнеса, подчеркнула она. А директор малого бизнеса Альфа-Банка Лариса Чернышева добавила, что такая масштабная встреча заряжает энергией и вдохновением.

"Вы – ядро нашего города, его движущая сила. И с каждым годом вы становитесь все мощнее", – обратилась она к участникам конфы.

А ядро конфы – это, конечно, эксперты. В 2025 году в Барнауле выступали бизнес-коучи разных направлений: от личного бренда до технологий искусственного интеллекта. А еще на мероприятии провели масштабный нетворкинг, позволяющий предпринимателям обменяться опытом и установить новые деловые связи.​

Лариса Чернышева / Фото: Кирилл Гужвинский

Миллениалы – лидеры будущего

Звездой сцены стал бизнес-тренер для руководителей и политиков Радислав Гандапас. В Барнауле он не впервые, и всегда собирает залы. На этот раз эксперт "привез" тему перехода к новому технологическому и жизненному укладу.

"На сцену выходит новое поколение, для которого модель успеха, в которой мы прожили последние 150 лет, неактуальна. Им больше нельзя продать идею "много и тяжело трудись, страдай на работе, терпи босса-самодура, зато потом в отпуске сможешь в Египте танцевать на барной стойке, а на пенсии отобьешь ипотеку. Они не хотят перерабатывать, выгорать, жить в синдроме отложенной жизни, им не нужно работать ради своей квартиры, не нужна машина ради статуса", – обозначил даже не проблему, а свершившийся факт Гандапас.

Радислав Гандапас / Фото: Кирилл Гужвинский

Молодежь – это лидеры будущего. Но что делать лидерам прошлого – всем сегодняшним работникам и руководителям? Меняться вслед за тенденциями, советует эксперт. Сейчас на первый план выходит личная энергия.

"Тратьте деньги на обучение и путешествия, тратьте время на семью, хобби и спорт. Умерьте свои ожидания и амбиции в отношении социального статуса", – сказал Радислав Гандапас.

Виталий Крылов / Фото: Кирилл Гужвинский

Советы по работе с миллениалами дал и Виталий Крылов, основатель проекта "Команда А", номинант премий "Предприниматель года" от РБК. С одной стороны, да, им нужен и гибкий график, и комфортные условия работы, чему до сих пор удивляются многие руководители. Но важнее – смыслы.

"Они должны понимать, зачем существует компания. У них в голове нет конструкции успеха, как у нас. Им не надо биться за жизнь, за заработок денег. Им нужно, чтобы было интересно. Но при этом они тоже нуждаются в рамках и планах. И они должны понимать, что их работа важна, что от нее может зависеть прибыль и успех целой компании", – рассказал Крылов.

Альфа-Конфа в Барнауле, 2025 год / Фото: Кирилл Гужвинский

Ты – сам себе сила

Даже не столько развитию, сколько осознанию личного бренда свое выступление посвятила бизнес-психолог, автор бестселлера "Ангел влияния" Ангелина Шам.

"Личная сила предпринимателя – важный инструмент, особенно в эпоху турбулентности, потому что он дает веру в себя и опору, в том числе и для сотрудников. Человек успешен ровно настолько, насколько в нем хватает вот этой внутренней мощи. Упал? Надо встать и пойти", – заявила спикер.

Ангелина Шам / Фото: Кирилл Гужвинский

Также она дала много полезных советов о том, как правильно формулировать свои мысли, чтобы мотивировать и зажигать. И какие слова и фразы надо забыть, чтобы даже плохую новость преподнести хорошо, а хорошую – не загубить.

"Представьте, руководитель говорит: "Мы не сдаемся, не должны опозориться перед нашими клиентами, упасть в грязь лицом". Вроде он дал позитивный посыл. Но мозг слышит и запоминает негативные слова. Мы слушали "не сдаемся", а слышали "сдаемся", – привела один из примеров эксперт.

В продолжение темы режиссер и продюсер Лина Арифулина дала мастер-класс по лидерскому поведению. На сцену к ней вышло несколько участников из зала. И всего-то надо было представиться так, чтобы аудитория почти в три тысячи человек тебя не просто слушала, но и слышала. Оказывается, это совсем непросто. Как стать увереннее за счет позы, почему нельзя говорить, что ты волнуешься, и как зацепить аудиторию в первые 15 секунд – вот что узнали участники от харизматичной Лины.

Лина Арифулина / Фото: Кирилл Гужвинский

Преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт по стратегическому и цифровому маркетингу Юлия Ракова дала практические советы, как повысить продажи без рекламы, сэкономить время, силы и деньги, используя нейросети, и так подавать себя клиенту, чтобы он сам захотел купить ваш товар.

Зал рукоплескал всем спикерам.

Коммуникация между властью и бизнесом

Подобные площадки очень важны для развития малого и среднего бизнеса Алтайского края, в регионе треть субъектов экономики – именно из сферы МСП, отметил заместитель председателя правительства региона Евгений Дешевых.

"На успешность бизнеса влияет большое количество факторов, в том числе знания и навыки. Правительство края реализует комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательства. И, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы в крае как можно больше было таких мероприятий", – подчеркнул чиновник.

Евгений Дешевых / Фото: Кирилл Гужвинский

О важности не просто знаний, а самых актуальных и перспективных компетенций сказала на открытии мероприятия и сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова.

"И замечательно, что ключевым треком стала история бизнес-ценностей, построение предприятия, создание команды, достижение успеха. Это то, о чем сегодня очень важно говорить", – отметила член Совета Федерации.

И от бизнеса тоже

На конфу регистрировались целыми коллективами. Большой компанией пришел, например, "МейТан".

"Каждого зацепило что-то свое, кому-то особенно откликнулась тема нейросетей, кому-то – ценности работы в бизнесе, мы все получили ответы на важные вопросы. Многое из того, что сказали спикеры, я давно использую. Но даже я получила невероятное удовольствие и вдохновение. Все прошло легко и на одном дыхании", – сказала президент компании "МейТан" Любовь Леванюк.

Альфа-Конфа в Барнауле, 2025 год / Фото: Кирилл Гужвинский

И даже если такие крупные и продвинутые компании высоко оценили масштабность и экспертность бизнес-форума, то небольшим игрокам рынка и индивидуальным предпринимателям советы и кейсы такого уровня точно пригодятся.

"Мы и в прошлом году, и в этом получили много инсайтов. И это нам однозначно поможет в работе. Было особенно интересно о формировании команды, позитивном мышлении. Да и просто послушать интересно. Одно дело, когда ты просто это где-то читаешь, совсем другое – когда тебе это практически лично говорят такие эксперты", – сказал бизнесмен Валерий Загурский, который сейчас развивает компанию "Про Здоровье* Алтай".

Главное, по словам предпринимателя, не останавливаться на этапе "поймать инсайт", а уверенно применять это в работе.

"Очень интересно послушать таких спикеров, пообщаться с коллегами. Я для себя отметила много полезной информации", – добавила индивидуальный предприниматель Оксана Крайнова.

Судя по количеству гостей и их отзывам, в следующем году Альфа-Банк снова проведет в Барнауле столь масштабное бизнес-мероприятие.

АО "Альфа-Банк", ИНН 7728168971, Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.

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