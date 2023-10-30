Миллиард рублей перечислили новосибирцу по ошибке и наложили арест на два миллиарда
Мужчине, как он сам рассказал, неделю "трепали нервы"
30 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Житель Новосибирска обнаружил на кредитном счете в "МТС Банке" миллиард рублей, когда ему заблокировали две карты и наложили арест – по миллиарду на каждую, пишет NGS.ru.
Сибиряк рассказал, что у него две кредитные карты – на 150 и на 75 тысяч, по которым он платит без просрочек.
"18 октября я вносил очередной платеж через терминал, но обе карты оказались в блоке. Я зашел в мобильное приложение и увидел на счете одной из карт миллиард рублей", – пояснил он.
Мужчина позвонил на телефон горячей линии, но внятного ответа не получил. Через какое-то время он получил сообщение, что проблема решена. Однако карты по-прежнему были заблокированными.
"Я переживал, что из-за этого мои ежемесячные платежи не зачислятся, возникнут просрочки. Также налоговая могла заинтересоваться, а мне не улыбается мысль отдавать 13% – 130 млн рублей. Не хотелось и нести ответственность за сохранность миллиарда", – подчеркнул новосибирец.
Проблему решили 24 октября. Мужчина подсчитал, что за несколько дней он потратил несколько часов на переговоры с операторами горячей линии банка и переписку со службой поддержки. Как выяснилось, произошла техническая ошибка: и зачисление миллиарда, и арест на два миллиарда.
17:26:21 30-10-2023
Взыскать с них моральный ущерб и погасить кредиты.
11:47:02 31-10-2023
а вот если мы что-то сделаем по ошибке - перевод, или платеж, так всё равно мы и останемся виноватыми, типа сами....возврата нет. А тут - упыри!