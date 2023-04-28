Миллиарды кредитов и вкладов. Как развивалась алтайская экономика в непростом 2022-м

В Сбере рассказали о росте спроса на заёмные средства и почему это вообще произошло при увеличении ключевой ставки

28 апреля 2023, 11:49, Александра Черданцева

Управляющий Алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков / Фото: пресс-служба Сибирского Сбера

Прошлый год был сложным для всех: и населения, и бизнеса, и власти. Но при этом он дал толчок для развития разных отраслей экономики. В Алтайском крае были периоды роста спроса и на кредитные продукты, и на вклады. Активно брали деньги для строительства, на производство и переработку сельхозпродукции и развитие туризма. Об этом на встрече с журналистами краевых СМИ в конце апреля рассказал управляющий Алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков. И пояснил, откуда вообще возник такой спрос в непростом 2022-м.

Рост кредитов и вкладов

"Прошлый год был достаточно сложный. Но при этом активный: в начале и конце года произошёл серьёзный рост клиентопотока. Особый спрос был на ипотечное кредитование и другие продукты для физлиц. А также по направлению кредитования юрлиц", – в целом охарактеризовал ситуацию Иван Шешиков.

В пример он привёл такие показатели:

По бизнесу: портфель пассивов (депозитные остатки на счетах) у юрлиц вырос за прошлый год на треть и превысил 76 млрд рублей. А объём кредитов увеличился на 23%, до 56 млрд рублей.

Отдельно он остановился на МСП: в прошлом году произошёл почти 10-кратный рост выдачи кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 600 договоров было оформлено по программе Минэкономразвития.

Пассивы физлиц выросли на 11% и достигли 160 млрд рублей, объём кредитов превысил 153 млрд рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Ссудный портфель рос благодаря кредитным картам и ипотеке. В прошлом году на приобретение жилья в Алтайском крае и Республике Алтай Сбер выдал около 25 млрд руб.

В 2023 году уже новая тенденция – рост спроса на ипотеку для индивидуального жилищного строительства. Объём выданной в Алтайском крае ипотеки на эти цели вырос почти в семь раз с начала года в сравнении аналогичным периодом 2022-го.

Строительство. АПК. Туризм.

Иван Шешиков объяснил, что стало драйвером развития.

"Основной тенденцией роста портфеля у юрлиц стали два направления: агропромышленный комплекс и строительство жилой недвижимости. Например, общий портфель финансирования наших застройщиков вырос за год на 5,9 млрд руб. Причём, получая кредиты в Алтайском отделении, они работают не только на территории Алтайского края и Республики Алтай, а ещё шести субъектов РФ: покупают там земельные участки и строят жильё", – сказал топ-менеджер банка.

В Алтайском крае банк сейчас финансирует возведение порядка 540 тыс. кв. м недвижимости.

Что же касается АПК, то сельхозтоваропроизводители и переработчики сельхозпродукции активно брали в банке кредиты, включая займы по госпрограмме. В прошлом году им выдали более 500 кредитов на 11,6 млрд руб. И это почти треть портфеля финансирования АПК Сбера в Сибири.

Туризм – ещё одно направление, которое в прошлом году получило новый толчок для развития. Средства направлялись на создание туробъектов. Только в четвёртом квартале 2022 года в Сбере приняли решение о выделении более 1 млрд рублей на эти цели.

Кстати, туристический проект есть и у самого Сбера – всесезонный курорт "Манжерок" в Республике Алтай. Летом здесь откроют пятизвёздочный отель (подробнее об этом amic.ru писал тут), а к концу года – панорамный ресторан на горе Малая Синюха. Активно развивают и инфраструктуру: сейчас работает 22 км лыжных трасс, в будущем здесь будет оборудовано 67 км трасс. К концу 2023 года здесь ожидают 560 тыс. туристов, в 2024-м – 700 тыс.

Почему вырос спрос?

Но откуда такой рост, если в прошлом году экономическая ситуация была нестабильная: бизнес терял зарубежных партнёров, росла ключевая ставка.

Главная причина роста спроса на кредитование – госпрограммы. Власти поддерживали экономику субсидированием ставок. Брать кредиты было выгодно. Например, программа льготного кредитования инвесторов на реализацию проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма. АПК тоже получил серьёзную поддержку из бюджета, отдельные программы были по линии Минэкономразвития.

"По ним ставка была зачастую ниже ключевой. Понятно, что бизнес был заинтересован в таких кредитах", – пояснил Иван Шешиков.

То же самое и в ипотечном кредитовании физлиц.

"Пиковый спрос на ипотеку мы увидели в первом и четвёртом кварталах года. В начале 2022-го это произошло из-за того, что мы сохранили ставку по кредитам, одобренным до повышения ключевой ставки. Старались максимально выдать все ипотечные кредиты по госпрограммам. А в конце года спрос обусловлен снижением ключевой ставки и восстановлением ставок по кредитам. Кроме того, работают программы с господдержкой – ипотека для семей с детьми, для IT-специалистов, "Господдержка 2020". Из 25 млрд выданной нами ипотеки 8 млрд было с господдержкой", – пояснил Иван Шешиков.

Большая часть госпрограмм перешла и на 2023 год. А есть и новые – например, программа так называемой промышленной ипотеки. По нескольким предприятиям уже приняты положительные решения, но каким именно, в банке пока не говорят.

Ещё один "двигатель прогресса" – это использование искусственного интеллекта при кредитовании. Причем не только для юридических, но и физических лиц.

"Технологии позволяют оформлять заявку без личного обращения в банк с документами. Направление развивается очень активно. И в том числе оно даёт прирост клиентов. По итогам прошлого года клиентская база отделения в корпоративном сегменте приросла на 10%, до 49 тыс. клиентов", – уточнил Иван Шешиков.

Современные технологии меняют и филиальную сеть банка: в прошлом году в Барнауле открыли два офиса в новом формате с безбарьерным обслуживанием. По краю запускают новые маршруты для оказания услуг населению с помощью передвижных пунктов кассового обслуживания – мобильных офисов. Также Сбер развивает телемедицину, современный сервис безналичной оплаты школьного питания и другие цифровые продукты. То есть делает инфраструктуру более развитой, чем привлекают новых клиентов.

На спрос на кредитные карты могла повлиять система оплаты покупок по QR-кодам ("Кюар"). Например, у Алтайского Сбера QR сейчас работает на более чем 90 % терминального оборудования.

Иностранное партнёрство сохранилось

Ещё один важный итог прошлого года – алтайский бизнес продолжает работать с зарубежными партнёрами.

"Стратегическое партнёрство – важное направление для развития. Мы активно работаем с компаниями из Индии и Китая, проводим бизнес-миссии по поиску контрагентов, осуществляем все операции по внешнеэкономической деятельности ", – подчеркнул управляющий Алтайским отделением Сбербанка.

И кое-что ещё

В Сбербанке при этом добавили, что продолжают активное развитие не только бизнес-направления, но также социального и экологического. Например, возвращается масштабный спортивный проект Сбера Зелёный Марафон, который в Барнауле пройдёт в парке "Изумрудный" 20 мая. В Республике Алтай местом проведения станет район сквера им. Г. И. Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске. Онлайн-регистрация уже открыта на сайте забегов, подать заявку на участие можно и сейчас.

В главном алтайском офисе банка на Комсомольском, 106а запустили снегоплавильную установку, и уже второй год работает солнечная электростанция, закрывающая до половины потребления электроэнергии всего здания.

Сотрудники банка высаживают деревья, поддерживают детские дома и одиноких пожилых людей, оказывают помощь приютам для животных. А ещё в регионе заработал совместный проект Сбера, Минприроды и 2ГИС: на картах справочника появились экотропы региона с информацией по маршрутам.