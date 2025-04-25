В Госдуме оценили предложение генерал-майора Алаудинова мобилизовать миллион человек

25 апреля 2025, 15:00, ИА Амител

Российские военные / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Бурные обсуждения о возможном объявлении дополнительной мобилизации не стихают в соцсетях уже несколько дней. Поводом для них послужило интервью командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова. В нем он заявил о необходимости привлечения миллиона резервистов, чтобы охладить пыл противников. Фраза военного широко разошлась по СМИ, и многие восприняли ее как скрытый сигнал о грядущем масштабном призыве. О том, будет ли новая волна мобилизации и что об этом говорят депутаты Госдумы, – в материале amic.ru.

Правда ли, что в России собираются провести вторую волну мобилизации?

Позиция России остается неизменной: дополнительной мобилизации не планируется (по крайней мере пока). И официальные лица, в том числе и депутаты нижней палаты парламента, подобные слухи опровергают. Так, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов заявил изданию "Абзац", что военкоматы закрывают потребности армии благодаря контрактникам.

"Предпосылок для мобилизации никаких нет. Сейчас идет плановый набор граждан, которые хотят заключить контракт о прохождении военной службы с Минобороны, Росгвардией и другими силовыми структурами. Военные комиссариаты успешно справляются с поставленной задачей", – подчеркнул Красов, комментируя слова командира спецназа "Ахмат".

Схожую позицию ранее озвучивали и другие парламентарии того же комитета, в частности Андрей Картаполов и Виктор Соболев. По их словам, дополнительный призыв не стоит на повестке.

Откуда взялась цифра о "миллионе" человек?

О необходимости мобилизации в интервью RTVI действительно высказался на днях генерал-майор Апти Алаудинов, но он не утверждал, что ее объявят. Военный лишь предположил, что если бы в России мобилизовали около миллиона человек, вооружили и поставили их в строй, это незамедлительно остановило бы агрессию противника. По его мнению, такой "резерв штыков" послужил бы тем самым сдерживающим фактором от внешних угроз – условной "подушкой безопасности" на случай эскалации.



Однако при этом генерал акцентировал, что это его личное мнение, а не официальная позиция властей. Он также напомнил слова президента Владимира Путина, который в прошлом году четко заявил: "Мобилизации не будет".

"Если бы у нас за спиной был ресурс, миллион человек, который мы могли бы в любое время запустить в ход, никто бы бравирования выставлять напоказ не стал. У всех бы появилось желание сделать все, что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом. Это мое мнение. Но для меня выше всего – это мнение верховного главнокомандующего, потому что это его решение и мы всецело готовы подчиняться его решению и воле", – подчеркнул Апти Алаудинов.