Миллион резервистов для армии: правда ли в России готовят новую мобилизацию?
В Госдуме оценили предложение генерал-майора Алаудинова мобилизовать миллион человек
25 апреля 2025, 15:00, ИА Амител
Бурные обсуждения о возможном объявлении дополнительной мобилизации не стихают в соцсетях уже несколько дней. Поводом для них послужило интервью командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апти Алаудинова. В нем он заявил о необходимости привлечения миллиона резервистов, чтобы охладить пыл противников. Фраза военного широко разошлась по СМИ, и многие восприняли ее как скрытый сигнал о грядущем масштабном призыве. О том, будет ли новая волна мобилизации и что об этом говорят депутаты Госдумы, – в материале amic.ru.
Правда ли, что в России собираются провести вторую волну мобилизации?
Позиция России остается неизменной: дополнительной мобилизации не планируется (по крайней мере пока). И официальные лица, в том числе и депутаты нижней палаты парламента, подобные слухи опровергают. Так, заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов заявил изданию "Абзац", что военкоматы закрывают потребности армии благодаря контрактникам.
"Предпосылок для мобилизации никаких нет. Сейчас идет плановый набор граждан, которые хотят заключить контракт о прохождении военной службы с Минобороны, Росгвардией и другими силовыми структурами. Военные комиссариаты успешно справляются с поставленной задачей", – подчеркнул Красов, комментируя слова командира спецназа "Ахмат".
Схожую позицию ранее озвучивали и другие парламентарии того же комитета, в частности Андрей Картаполов и Виктор Соболев. По их словам, дополнительный призыв не стоит на повестке.
Откуда взялась цифра о "миллионе" человек?
О необходимости мобилизации в интервью RTVI действительно высказался на днях генерал-майор Апти Алаудинов, но он не утверждал, что ее объявят. Военный лишь предположил, что если бы в России мобилизовали около миллиона человек, вооружили и поставили их в строй, это незамедлительно остановило бы агрессию противника. По его мнению, такой "резерв штыков" послужил бы тем самым сдерживающим фактором от внешних угроз – условной "подушкой безопасности" на случай эскалации.
Однако при этом генерал акцентировал, что это его личное мнение, а не официальная позиция властей. Он также напомнил слова президента Владимира Путина, который в прошлом году четко заявил: "Мобилизации не будет".
"Если бы у нас за спиной был ресурс, миллион человек, который мы могли бы в любое время запустить в ход, никто бы бравирования выставлять напоказ не стал. У всех бы появилось желание сделать все, что угодно, лишь бы мы не дошли до них с этим миллионом. Это мое мнение. Но для меня выше всего – это мнение верховного главнокомандующего, потому что это его решение и мы всецело готовы подчиняться его решению и воле", – подчеркнул Апти Алаудинов.
15:16:48 25-04-2025
разминулись
15:49:30 25-04-2025
Он какой то несерьёзный. Не военный, а больше шоумен.
16:04:29 25-04-2025
На Берлин? Или Барселону?
16:58:06 25-04-2025
мобилизовать миллион человек необязательно. Можно сделать частную школу подготовки для гражданских лиц что то вроде дополнительного образования для желающих. Прошедшему подготовку и например 100 теоретических и 100 практических занятий и сдавших экзамены выдавать документ аттестат и значок типа как раньше был ворошиловский стрелок. Такой гражданский человек более образован и подготовлен к возможным призывам если они понадобятся
18:14:07 25-04-2025
майор (16:58:06 25-04-2025) мобилизовать миллион человек необязательно. Можно сделать ча... так уже есть...в Чечне..Ахмат..и медали и грамоты выдают
17:22:09 25-04-2025
Кишлачных новоиспеченных мобилизуйте. Пусть зарабатывают право получать все плюшки живя здесь всем выводком. Они уже и вооружены все как раз
19:58:30 25-04-2025
Как на строительство домов мигрантов завозят, вот и пусть их мобилизуют, кладбища от детей, мужей - полны. Демографию поднимать - общественники- блогеры пиарятся, депутаты - вот их и призовите к патриотизму.