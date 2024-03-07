Милонов призвал дарить женщинам на 8 Марта беременность

Женщин в праздник он призвал отказаться от алкоголя

07 марта 2024, 18:55, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что лучшим подарком для женщины на 8 Марта является беременность. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я считаю, что лучший подарок для женщины – это новая беременность. Ребенок – это самая настоящая радость, от бухла – похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", – сказал Милонов.

Он также заявил, что женщинам в праздник стоит отказаться от употребления алкоголя по двум причинам:

– это приводит к зачатию в нетрезвом виде;

– трезвая женщина – это прекрасно.