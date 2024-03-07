Милонов призвал дарить женщинам на 8 Марта беременность
Женщин в праздник он призвал отказаться от алкоголя
07 марта 2024, 18:55, ИА Амител
Беременная женщина / Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что лучшим подарком для женщины на 8 Марта является беременность. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Я считаю, что лучший подарок для женщины – это новая беременность. Ребенок – это самая настоящая радость, от бухла – похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", – сказал Милонов.
Он также заявил, что женщинам в праздник стоит отказаться от употребления алкоголя по двум причинам:
– это приводит к зачатию в нетрезвом виде;
– трезвая женщина – это прекрасно.
19:08:20 07-03-2024
По себе людей не судят...
19:12:23 07-03-2024
Встречай "трибунная-говорилка" в сентябре "новогодних детей пьяного ужина".
19:23:06 07-03-2024
идиот!
19:29:07 07-03-2024
Вот тулуп возьмём мы * Чем он так хорош? *
Бросил прям на сено*
Да и спи с кем хошь
19:30:15 07-03-2024
Никакого толку *
Просто так лежать*
Надо что то делать *
Чтоб детей рожать
19:48:58 07-03-2024
Милонова на царство! Хорошая программа.
20:54:49 07-03-2024
сам пойдет?
00:01:21 08-03-2024
Все послушались Сидорова и пошли делать детей))
02:05:11 08-03-2024
Состояние легкой беременности это естественное состояние женщины, нас так учили.
09:53:09 08-03-2024
Очень жаль что такие люди как этот урод - представители нашего общества. Надо избавляться от таких придурков.
11:02:57 08-03-2024
то ли, я раньше так новостями не зачитывался, то ли новости были не такие, но ощущение, что я нахожусь в дурдоме, усиливается с каждым днем((((
13:07:35 08-03-2024
Подарите милонову его беременность
22:36:26 08-03-2024
Почему неадекватные люди у власти???