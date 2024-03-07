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Милонов призвал дарить женщинам на 8 Марта беременность

Женщин в праздник он призвал отказаться от алкоголя

07 марта 2024, 18:55, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com
Беременная женщина / Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о том, что лучшим подарком для женщины на 8 Марта является беременность. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Я считаю, что лучший подарок для женщины – это новая беременность. Ребенок – это самая настоящая радость, от бухла – похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно. Если нет, тогда используются цветы и так далее", – сказал Милонов.

Он также заявил, что женщинам в праздник стоит отказаться от употребления алкоголя по двум причинам: 

– это приводит к зачатию в нетрезвом виде; 

– трезвая женщина – это прекрасно.

праздники

Комментарии 13

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Женщина

19:08:20 07-03-2024

По себе людей не судят...

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Гость

19:12:23 07-03-2024

Встречай "трибунная-говорилка" в сентябре "новогодних детей пьяного ужина".

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Гость

19:23:06 07-03-2024

идиот!

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Гость

19:29:07 07-03-2024

Вот тулуп возьмём мы * Чем он так хорош? *
Бросил прям на сено*
Да и спи с кем хошь

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Гость

19:30:15 07-03-2024

Никакого толку *
Просто так лежать*
Надо что то делать *
Чтоб детей рожать

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Гость

19:48:58 07-03-2024

Милонова на царство! Хорошая программа.

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Гость

20:54:49 07-03-2024

сам пойдет?

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Гость

00:01:21 08-03-2024

Все послушались Сидорова и пошли делать детей))

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Гость

02:05:11 08-03-2024

Состояние легкой беременности это естественное состояние женщины, нас так учили.

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гость

09:53:09 08-03-2024

Очень жаль что такие люди как этот урод - представители нашего общества. Надо избавляться от таких придурков.

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Гость

11:02:57 08-03-2024

то ли, я раньше так новостями не зачитывался, то ли новости были не такие, но ощущение, что я нахожусь в дурдоме, усиливается с каждым днем((((

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Гость

13:07:35 08-03-2024

Подарите милонову его беременность

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Гость

22:36:26 08-03-2024

Почему неадекватные люди у власти???

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