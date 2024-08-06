Милонов призвал наказывать астрологов и тарологов по уголовному кодексу

Он заявил, что нужно бороться с "интеллектуальным сатанизмом"

06 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433

В разговоре с журналистами Виталий Милонов, депутат Государственной Думы РФ, высказал мнение о необходимости привлечения астрологов к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов и натальных карт. Его слова передает "Осторожно Media".

Он считает, что такие публикации дискредитируют здравый смысл и оскорбляют поколения русских просветителей и подвижников. По словам Милонова, следует задуматься о создании закона или внесении поправок, направленных на борьбу с этим "интеллектуальным сатанизмом", который, как он полагает, замешан на шарлатанстве.

Депутат также выразил мнение, что многие астрологи, действующие на территории России, могут контролироваться из-за рубежа и их задача – свести с ума российских мужчин и женщин. Он подчеркнул, что только сумасшедшие могут верить словам неизвестного человека, одетого в черное и говорящего о будущем.