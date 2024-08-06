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Милонов призвал наказывать астрологов и тарологов по уголовному кодексу

Он заявил, что нужно бороться с "интеллектуальным сатанизмом"

06 августа 2024, 11:31, ИА Амител

Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433
Таро / Фото: pxhere.com/ru/photo/684433

В разговоре с журналистами Виталий Милонов, депутат Государственной Думы РФ, высказал мнение о необходимости привлечения астрологов к уголовной ответственности за публикацию астрологических прогнозов и натальных карт. Его слова передает "Осторожно Media".

Он считает, что такие публикации дискредитируют здравый смысл и оскорбляют поколения русских просветителей и подвижников. По словам Милонова, следует задуматься о создании закона или внесении поправок, направленных на борьбу с этим "интеллектуальным сатанизмом", который, как он полагает, замешан на шарлатанстве.

Депутат также выразил мнение, что многие астрологи, действующие на территории России, могут контролироваться из-за рубежа и их задача – свести с ума российских мужчин и женщин. Он подчеркнул, что только сумасшедшие могут верить словам неизвестного человека, одетого в черное и говорящего о будущем.

Политика

Комментарии 9

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Гость

11:35:04 06-08-2024

Астанавись!!!! Еще осень не наступила! Что же будет, когда она придет!

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Гость

11:41:32 06-08-2024

Наконец то что-то полезное предлагает. Только их нужно не наказывать а запретить

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Гость

11:49:40 06-08-2024

Давно пора

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Алексей

12:00:11 06-08-2024

Безграмотный и невероятно глупый, на мой взгляд, человек, покушающийся на конституционные права граждан

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Гость

12:03:18 06-08-2024

Уважаемые барнаульцы. У Милонова есть еще одна инициатива - наказывать административно лиц не соблюдающих правила личной гигиены. Казна нашего города может пополниться на очень приличную сумму!

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Гость

12:16:19 06-08-2024

и цыгАнок тоже

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Олег

12:24:46 06-08-2024

Требуем ввести десятину и паспорт верующего!
Кстати, Милонов десятину внес?

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Мусик

12:50:11 06-08-2024

Олег (12:24:46 06-08-2024) Требуем ввести десятину и паспорт верующего!Кстати, Мило... он пойдет по абонементу.
а вообще бардак.
давно пора за этих экстра***сов добраться железной мозолистой пролетарской рукой.

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Гость

12:51:15 06-08-2024

Так он и до церкви доберётся,практически рядом уже!

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