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Милонов заявил, что взрослые фанаты Гарри Поттера хуже квадроберов

По его мнению, с ними есть о чем поговорить психологам

13 сентября 2024, 19:18, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова
Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Увлечение вселенной Гарри Поттера среди людей старшего возраста вызывает больше вопросов, чем квадробинг среди детей. Как сообщает агентство "Москва", об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, запрет квадроберов может быть чрезмерным. Если увлечение ограничивается детским уровнем, то в нем нет ничего плохого.

"Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам", – заявил он.

Милонов также выразил мнение, что если не обращать внимание на квадроберов, то в конечном счете эта субкультура станет менее популярной среди детей. В самом желании перевоплощаться в зверей нет патологии и оно основано на детском интересе, считает депутат.

Госдума

Комментарии 12

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Musik

19:48:40 13-09-2024

Искоренить!
Оштрафовать!
Порицать!

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Гость

21:25:02 13-09-2024

Все кто угодно во всяком случае лучше чем милонов. Его умение и частота подобных загонов по эпатажности сравнима с джигурдой и паниным. Точнее уже переплюнул

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Гость

21:41:42 13-09-2024

Как уже достал этот клоун.
За его причуды должны нести ответственность, те, кто за него подписался, на плейбисците.
(был избран от партии «Единая Россия» по 218 Южному одномандатному избирательному округу города Санкт-Петербурга)

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Musik

21:54:12 13-09-2024

Гость (21:41:42 13-09-2024) Как уже достал этот клоун. За его причуды должны нести о... Да ну, я думал он наш...
Вывсеврети! Он наш!
И выражает чаяния.

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Светлана

00:06:03 14-09-2024

Я взрослый фанат Гарри Поттера. Со мной всё в порядке.

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Musik

12:00:25 14-09-2024

Светлана (00:06:03 14-09-2024) Я взрослый фанат Гарри Поттера. Со мной всё в порядке.... Пока за вас не взялась ревтройка.

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Гость

01:30:52 14-09-2024

Ну да, а как миллионы верят во всемогущего дедушку на небесах так это типо нормально.

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Гость

14:27:53 14-09-2024

Гость (01:30:52 14-09-2024) Ну да, а как миллионы верят во всемогущего дедушку на небеса... учитывая, что фанаты не равно религиозные фанатики, никого не запугивают и не убивают, им просто нравится эта сказка

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Гость

14:47:16 14-09-2024

Гость (14:27:53 14-09-2024) учитывая, что фанаты не равно религиозные фанатики, никого н... как минимум, они прекрасно понимают, что это сказка

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Гость

09:36:24 14-09-2024

Милонов почище квадроберов и фанатов Гарри Поттера! Питерец, увлекался творчеством Гребенщикова*, в 90е был баптистом, человек сложной биографии. Удивительно, как такой нестандартный персонаж попал в Госдуму, как ОНИ его пропустили?

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Кто-то

21:30:57 14-09-2024

Убожество. Ему самому к психиатру давно пора с его высказываниями.

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NoName

23:20:38 14-09-2024

Милонов неожиданно базу выдал.

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