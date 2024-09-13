Милонов заявил, что взрослые фанаты Гарри Поттера хуже квадроберов

По его мнению, с ними есть о чем поговорить психологам

13 сентября 2024, 19:18, ИА Амител

Виталий Милонов / Фото: телеграм-канал Виталия Милонова

Увлечение вселенной Гарри Поттера среди людей старшего возраста вызывает больше вопросов, чем квадробинг среди детей. Как сообщает агентство "Москва", об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, запрет квадроберов может быть чрезмерным. Если увлечение ограничивается детским уровнем, то в нем нет ничего плохого.

"Если это переходит на более взрослый уровень, как все эти фрики, которые до сих пор в 38 лет, а то и в 50, все еще живут во вселенной Гарри Поттера, то уже есть вопросы, есть, о чем разговаривать, но, опять же, не политикам, а психологам", – заявил он.

Милонов также выразил мнение, что если не обращать внимание на квадроберов, то в конечном счете эта субкультура станет менее популярной среди детей. В самом желании перевоплощаться в зверей нет патологии и оно основано на детском интересе, считает депутат.