Минцифры и Роскомнадзор хотят ограничить звонки в мессенджерах

Рассматривают как полную блокировку голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы

24 декабря 2024, 12:30, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Минцифры и Роскомнадзор обсуждают введение ограничений на звонки в мессенджерах. Это связано с ростом активности мошенников, сообщает "Коммерсантъ".

Ведомства рассматривают два сценария: полную блокировку звонков и запрет на голосовые вызовы из-за границы.

По оценкам операторов связи, сейчас примерно 40% вызовов в мессенджерах делают мошенники. При этом 70% из них поступает из-за рубежа. Операторы связи говорят, что не могут блокировать звонки в мессенджерах без дополнительных инструментов. Подобное ограничение возможно только на уровне Роскомнадзора.

"Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы", – прокомментировали в "МегаФоне".

Однако экспертам все же сложно представить полную блокировку звонков в мессенджерах. По оценкам специалистов, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году упал почти на 5%.