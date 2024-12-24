Минцифры и Роскомнадзор хотят ограничить звонки в мессенджерах
Рассматривают как полную блокировку голосовых вызовов в приложениях, так и запрет на звонки из-за границы
24 декабря 2024, 12:30, ИА Амител
Минцифры и Роскомнадзор обсуждают введение ограничений на звонки в мессенджерах. Это связано с ростом активности мошенников, сообщает "Коммерсантъ".
Ведомства рассматривают два сценария: полную блокировку звонков и запрет на голосовые вызовы из-за границы.
По оценкам операторов связи, сейчас примерно 40% вызовов в мессенджерах делают мошенники. При этом 70% из них поступает из-за рубежа. Операторы связи говорят, что не могут блокировать звонки в мессенджерах без дополнительных инструментов. Подобное ограничение возможно только на уровне Роскомнадзора.
"Сейчас предотвращение мошеннических звонков через мессенджеры может осуществляться только на уровне дополнительных приложений в смартфоне абонента. Для этого абонент сам должен предоставить этим приложениям разрешение на доступ к мессенджерам в своем устройстве. Для более эффективной борьбы требуется активное вовлечение владельцев мессенджеров в решение проблемы", – прокомментировали в "МегаФоне".
Однако экспертам все же сложно представить полную блокировку звонков в мессенджерах. По оценкам специалистов, голосовой трафик в мобильных сетях в 2024 году упал почти на 5%.
"Это не значит, что люди стали меньше общаться, это значит, что они стали звонить или писать в мессенджерах. Из-за этого блокировка голосового трафика для операторов, если бы такое произошло, означала бы восстановление падающего рынка", – заявил управляющий партнер TMT Consulting Константин Анкилов.
12:37:45 24-12-2024
А можно правду народу говорить? Данное предложение - лоббирование интересов сотовых операторов, т.к. обнаглевшие тарифы и роуминг легко обходится через звонки в мессенжерах. Операторам это как ножом по причинному месту...
13:11:35 24-12-2024
Дюша (12:37:45 24-12-2024) А можно правду народу говорить? Данное предложение - лоббиро... Точно. Читая статью так же подумала. Тут имено дело в том, что операторы денег недополучают, бедные.
13:39:29 24-12-2024
Дюша (12:37:45 24-12-2024) А можно правду народу говорить? Данное предложение - лоббиро...
Что же будет, если народу говорить правду? Нужно будет запрещать 1-ый, 2-ой, 3-ий...каналы
14:18:12 24-12-2024
Дюша (12:37:45 24-12-2024) А можно правду народу говорить? Данное предложение - лоббиро... тогда вместо запрета эффективнее было бы по типу налога Михалкова на флэшки сделать - поминутную тарификацию в ростелеком за траффик... ах да, мы ж за траффик платим уже
12:44:27 24-12-2024
Да пофиг им на машенникаф - кредиты-онлайн никто не собирается запрещать. Контроль потерян - вот это их пичаль.
13:02:54 24-12-2024
Все мошенники работают через кредиты онлайн, а почему то запрещают звонки через менеджер.
13:06:37 24-12-2024
Фонтан идей просто, вот бы в созидательное русло.
13:10:22 24-12-2024
60%, однако, больше сорока. Даже исходя из этих сомнительных данных странно ломать сервис для большинства нормальных пользователей.
13:23:09 24-12-2024
Ну то есть я могу сейчас бесплатно поговорить с человеком в любой точке мира, был бы доступ к И-нету. А будет - бешеные деньги за роуминг. Вот спасибо-то. Заботливые вы наши.
15:02:35 24-12-2024
Гость (13:23:09 24-12-2024) Ну то есть я могу сейчас бесплатно поговорить с человеком в ... Мало ли, что там вам могут сказать.
Где гарантии , что вы не будете дезинформированны. Ведь ваш собеседник за рубежом скорее всего подвержен местной пропаганде
14:49:31 24-12-2024
Туристы в печали. Звонки из других стран через интернет - единственный условно бесплатный способ. Симку местного оператора только купить с интернетом, или вообще бесплатно через публичный вайфай.
14:58:02 24-12-2024
ни разу звонков от посторонних через мессенджер не поступало, а по телефону - каждый день. пришлось все позаблокировать, так никто теперь дозвонится не может.
15:02:26 24-12-2024
Разговоры/видеообщение через мессенджеры безусловно дешевле, а следовательно и удобней, особенно если родственники проживают за рубежом, блокировка их возможна только при снижении тарифов сотовых операторов .
15:34:15 24-12-2024
радуйтесь! ссср возвращается. только вопрос, надолго ли?
18:43:54 24-12-2024
Гость (15:34:15 24-12-2024) радуйтесь! ссср возвращается. только вопрос, надолго ли?... это не ссср. нет ни советов, ни социализма. в ссср кроме проблем были и положительные моменты, но их никто возвращать не собирается
15:57:49 24-12-2024
Собственно, лет 10 назад один высокопоставленный функционер МегаФона говорил, что набор услуг СС (сотовой связи) сводится к высокоскоростному Интернету, с одновременным уходом от голосового трафика и архаичных СМС... Так что всё в логике событий, но какие-то недоучки, обманом получившие свои должности, пытаются остановить поезд свими "запретами". НИЧЕГО сами не создали, кроме Яндеха, который не прожил бы и дня без агрессивной рекламы, зато "регулируют"...