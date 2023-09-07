Минцифры в 2023 году решило отказаться от пейджеров
Действующих лицензий на пейджинговую связь в стране нет
07 сентября 2023, 21:15, ИА Амител
Фото: Thiemo Schuff / Wikipedia
Минцифры в 2023 году предложило прекратить лицензирование пейджинговой связи. Об этом сообщает ТАСС.
Исходя из данных Роскомнадзора, на данный момент в стране отсутствуют действующие лицензии на пейджинговую связь. В документе поясняется, что ее полностью заменила сотовая.
Также отмечается, что министерство планирует прекратить лицензирование услуг по передаче голосовой информации, которую операторы используют в технологиях VoIP и IP-телефонии.
22:08:39 07-09-2023
Ни фига себе...и как теперь жить будем, без пейджеров?
22:51:58 07-09-2023
Ну ...правильное и взвешенное решение. Благословляю.
07:57:47 08-09-2023
минцифры слега тормознул. на дворе 2 десятилетие 21 века, пейджеры были в 90-х годах 20 века.. 30 лет...
08:55:41 08-09-2023
Да, когда 21 год назад я своему сыну-студенту предложила купить пейджер, он сказал: что я, лох? Пришлось купить телефон Сименс.
13:26:54 08-09-2023
Абонент: - Алло, здрасти это пейджер? - Hет, это оператор? - Бл#н, а как на пейджер позвонить?