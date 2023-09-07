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Минцифры в 2023 году решило отказаться от пейджеров

Действующих лицензий на пейджинговую связь в стране нет

07 сентября 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: Thiemo Schuff / Wikipedia
Фото: Thiemo Schuff / Wikipedia

Минцифры в 2023 году предложило прекратить лицензирование пейджинговой связи. Об этом сообщает ТАСС.

Исходя из данных Роскомнадзора, на данный момент в стране отсутствуют действующие лицензии на пейджинговую связь. В документе поясняется, что ее полностью заменила сотовая.

Также отмечается, что министерство планирует прекратить лицензирование услуг по передаче голосовой информации, которую операторы используют в технологиях VoIP и IP-телефонии.

Мобильная связь

Комментарии 5

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Юс

22:08:39 07-09-2023

Ни фига себе...и как теперь жить будем, без пейджеров?

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Котя

22:51:58 07-09-2023

Ну ...правильное и взвешенное решение. Благословляю.

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Гость

07:57:47 08-09-2023

минцифры слега тормознул. на дворе 2 десятилетие 21 века, пейджеры были в 90-х годах 20 века.. 30 лет...

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Гость

08:55:41 08-09-2023

Да, когда 21 год назад я своему сыну-студенту предложила купить пейджер, он сказал: что я, лох? Пришлось купить телефон Сименс.

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Гость

13:26:54 08-09-2023

Абонент: - Алло, здрасти это пейджер? - Hет, это оператор? - Бл#н, а как на пейджер позвонить?

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