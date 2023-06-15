Минэкономразвития рассчитывает на то, что закон о "карте туриста" вскоре примут
Инициатива позволит иностранным туристам получить карту "Мир", бронируя тур из-за рубежа
15 июня 2023, 16:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Минэкономразвития рассчитывает на то, что Госдума во время текущей сессии примет закон о "карте туриста". Об этом сообщает РИА Новости.
Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков пояснил, что инициатива позволит иностранным туристам бронировать тур по России из-за рубежа, а по прибытии в Россию сразу получить карту "Мир".
Окончательного принятия закона Минэкономразвития ожидает уже в весеннюю сессию.
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