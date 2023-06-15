Минэкономразвития рассчитывает на то, что закон о "карте туриста" вскоре примут

Инициатива позволит иностранным туристам получить карту "Мир", бронируя тур из-за рубежа

15 июня 2023, 16:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Минэкономразвития рассчитывает на то, что Госдума во время текущей сессии примет закон о "карте туриста". Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков пояснил, что инициатива позволит иностранным туристам бронировать тур по России из-за рубежа, а по прибытии в Россию сразу получить карту "Мир".

Окончательного принятия закона Минэкономразвития ожидает уже в весеннюю сессию.