Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди
Ром также может попасть в список напитков с минимальной розничной ценой
11 апреля 2024, 09:13, ИА Амител
Министерство финансов России предлагает повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа.
Согласно документу, минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 299 рублей за 0,5 литра, а коньяка – до 556 рублей за 0,5 литра. Для бренди минимальная розничная цена вырастет до 403 рублей за 0,5 литра. Ром также планируется включить в перечень напитков с минимальной розничной ценой, установив его стоимость на отметке 403 рубля за 0,5 литра.
Рост минимальных цен в ведомстве связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции. Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Все перечисленные приказы предлагаются к вступлению в силу с 1 июня 2024 года, но не ранее чем через десять дней с даты их официального опубликования.
09:53:43 11-04-2024
Что Минфин хочет, то и делает, даже если это против народа.
11:04:41 11-04-2024
Гость (09:53:43 11-04-2024) Что Минфин хочет, то и делает, даже если это против народа.... против народа, за наркотики
10:14:43 11-04-2024
На святое замахнулись
10:17:06 11-04-2024
Минфин не ссылается на независимые кампании по оценке рынка алкоголя в РФ . А всё дело в том ,что покупная способность по розничной торговле российского алкоголя упала в разы и в следствии этого налоговые отчисления в государственную "копилку" тоже снизилась. Поэтому ряд экспертов назвал решение о повышении цен на "пойло" не верным. Ну и к слову ,ведь народна мудрость живая и когда водка дороже ,так и самогон дешевле. И ещё к слову(из личного наблюдения) - водка в магазинах просто стало не приятной ,а вот в местах "где надо" самогонка стала отличной и без всяких осложнений. А ведь водка является стратегическим товаром и на месте министров я бы рекомендовал не заигрываться от игры в ценники на алкоголь - проходили это всё в России и не кчему хорошему это не привело.
10:23:28 11-04-2024
гость (10:17:06 11-04-2024) Минфин не ссылается на независимые кампании по оценке рынка ... Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам себе враг?
10:42:26 11-04-2024
Гость (10:23:28 11-04-2024) Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам с... Население изготавливает крепкие напитки качественнее, чем магазинные. Один сосед рассказывал, что он очищает самогон лучше, чем на заводе. Использует угольные фильтры, прогоняет несколько раз.
11:57:57 11-04-2024
Гость (10:42:26 11-04-2024) Население изготавливает крепкие напитки качественнее, чем ма... А я Вам расскажу, что у меня 25 см. Поверите? И сосед врёт как сивый мерин, потому что на заводах кроме угольной фильтрации есть ещё и лаборатория, которая отслеживает кучу параметров, о которых сосед даже не догадывается.
15:29:14 11-04-2024
«лаборатория, которая отслеживает кучу параметров, о которых сосед даже не догадывается».
Должна отслеживать, а не отслеживает. Но Вы верьте дальше,что отслеживает. С верой то оно любое дерьмо за амброзию сойдёт!
23:49:33 11-04-2024
Гость (11:57:57 11-04-2024) А я Вам расскажу, что у меня 25 см. Поверите? И сосед врёт к... покажите
11:58:48 11-04-2024
Гость (10:23:28 11-04-2024) Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам с... Да Вы совсем не в теме! Современные самогонные аппараты позволяют делать напитки в разы лучше продающихся в торговле. Но! Делать нужно самому! Любой покупной алкоголь в большинстве случаев не гарантирует качества!
11:55:49 11-04-2024
гость (10:17:06 11-04-2024) водка в магазинах просто стало не приятной Яб не сказал. Брал кристалловскую "Столичную" по 340 рэ. А все эти выдумки новомодные и пробовать не надо, когда есть классика.
11:01:29 11-04-2024
Все алкаши за Путина, хороший подарок от Путина им.
11:29:47 11-04-2024
В этом году картошку мешками выбрасывают почему-то.Говорят из нее можно самогонку гнать.
12:01:44 11-04-2024
Гость (11:29:47 11-04-2024) В этом году картошку мешками выбрасывают почему-то.Говорят и... Гнать можно из всего, содержащего сахар- это простой способ, и более сложный, если продукт содержит крахмал. От крахмала до сахара один шаг. И наоборот.
15:30:55 11-04-2024
Гость (12:01:44 11-04-2024) Гнать можно из всего, содержащего сахар- это простой способ,... Остап Бендер знал даже рецепт самогона из табуретки...
12:05:06 11-04-2024
Всё-всё, дальше можно не минусовать! Перепись самогонщиков окончена!