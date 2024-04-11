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Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди

Ром также может попасть в список напитков с минимальной розничной ценой

11 апреля 2024, 09:13, ИА Амител

Бутылки водки / Фото: unsplash.com
Бутылки водки / Фото: unsplash.com

Министерство финансов России предлагает повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа.

Согласно документу, минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 299 рублей за 0,5 литра, а коньяка – до 556 рублей за 0,5 литра. Для бренди минимальная розничная цена вырастет до 403 рублей за 0,5 литра. Ром также планируется включить в перечень напитков с минимальной розничной ценой, установив его стоимость на отметке 403 рубля за 0,5 литра.

Рост минимальных цен в ведомстве связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции. Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Все перечисленные приказы предлагаются к вступлению в силу с 1 июня 2024 года, но не ранее чем через десять дней с даты их официального опубликования.

цены алкоголь

Комментарии 16

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Гость

09:53:43 11-04-2024

Что Минфин хочет, то и делает, даже если это против народа.

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Гость

11:04:41 11-04-2024

Гость (09:53:43 11-04-2024) Что Минфин хочет, то и делает, даже если это против народа.... против народа, за наркотики

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Гость

10:14:43 11-04-2024

На святое замахнулись

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гость

10:17:06 11-04-2024

Минфин не ссылается на независимые кампании по оценке рынка алкоголя в РФ . А всё дело в том ,что покупная способность по розничной торговле российского алкоголя упала в разы и в следствии этого налоговые отчисления в государственную "копилку" тоже снизилась. Поэтому ряд экспертов назвал решение о повышении цен на "пойло" не верным. Ну и к слову ,ведь народна мудрость живая и когда водка дороже ,так и самогон дешевле. И ещё к слову(из личного наблюдения) - водка в магазинах просто стало не приятной ,а вот в местах "где надо" самогонка стала отличной и без всяких осложнений. А ведь водка является стратегическим товаром и на месте министров я бы рекомендовал не заигрываться от игры в ценники на алкоголь - проходили это всё в России и не кчему хорошему это не привело.

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Гость

10:23:28 11-04-2024

гость (10:17:06 11-04-2024) Минфин не ссылается на независимые кампании по оценке рынка ... Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам себе враг?

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Гость

10:42:26 11-04-2024

Гость (10:23:28 11-04-2024) Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам с... Население изготавливает крепкие напитки качественнее, чем магазинные. Один сосед рассказывал, что он очищает самогон лучше, чем на заводе. Использует угольные фильтры, прогоняет несколько раз.

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Гость

11:57:57 11-04-2024

Гость (10:42:26 11-04-2024) Население изготавливает крепкие напитки качественнее, чем ма... А я Вам расскажу, что у меня 25 см. Поверите? И сосед врёт как сивый мерин, потому что на заводах кроме угольной фильтрации есть ещё и лаборатория, которая отслеживает кучу параметров, о которых сосед даже не догадывается.

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Гость

15:29:14 11-04-2024

«лаборатория, которая отслеживает кучу параметров, о которых сосед даже не догадывается».

Должна отслеживать, а не отслеживает. Но Вы верьте дальше,что отслеживает. С верой то оно любое дерьмо за амброзию сойдёт!

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Гость

23:49:33 11-04-2024

Гость (11:57:57 11-04-2024) А я Вам расскажу, что у меня 25 см. Поверите? И сосед врёт к... покажите

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Гость

11:58:48 11-04-2024

Гость (10:23:28 11-04-2024) Как можно вообще в руки брать самопальный алкоголь? Вы сам с... Да Вы совсем не в теме! Современные самогонные аппараты позволяют делать напитки в разы лучше продающихся в торговле. Но! Делать нужно самому! Любой покупной алкоголь в большинстве случаев не гарантирует качества!

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Гость

11:55:49 11-04-2024

гость (10:17:06 11-04-2024) водка в магазинах просто стало не приятной Яб не сказал. Брал кристалловскую "Столичную" по 340 рэ. А все эти выдумки новомодные и пробовать не надо, когда есть классика.

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Гость

11:01:29 11-04-2024

Все алкаши за Путина, хороший подарок от Путина им.

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Гость

11:29:47 11-04-2024

В этом году картошку мешками выбрасывают почему-то.Говорят из нее можно самогонку гнать.

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Гость

12:01:44 11-04-2024

Гость (11:29:47 11-04-2024) В этом году картошку мешками выбрасывают почему-то.Говорят и... Гнать можно из всего, содержащего сахар- это простой способ, и более сложный, если продукт содержит крахмал. От крахмала до сахара один шаг. И наоборот.

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Гость

15:30:55 11-04-2024

Гость (12:01:44 11-04-2024) Гнать можно из всего, содержащего сахар- это простой способ,... Остап Бендер знал даже рецепт самогона из табуретки...

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Гость

12:05:06 11-04-2024

Всё-всё, дальше можно не минусовать! Перепись самогонщиков окончена!

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