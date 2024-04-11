Минфин хочет повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди

Ром также может попасть в список напитков с минимальной розничной ценой

11 апреля 2024, 09:13, ИА Амител

Бутылки водки / Фото: unsplash.com

Министерство финансов России предлагает повысить минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди с 1 июня 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа.

Согласно документу, минимальную розничную цену водки предлагается повысить до 299 рублей за 0,5 литра, а коньяка – до 556 рублей за 0,5 литра. Для бренди минимальная розничная цена вырастет до 403 рублей за 0,5 литра. Ром также планируется включить в перечень напитков с минимальной розничной ценой, установив его стоимость на отметке 403 рубля за 0,5 литра.

Рост минимальных цен в ведомстве связывают с уровнем инфляции, повышением ставок акцизов и увеличением затрат на производство алкогольной продукции. Кроме того, Минфин предлагает повысить минимальные отпускные и оптовые цены у производителей. Все перечисленные приказы предлагаются к вступлению в силу с 1 июня 2024 года, но не ранее чем через десять дней с даты их официального опубликования.