Минфин обсудит с бизнесом конкретные предложения по налоговой системе

По словам Силуанова, одна из ключевых задач налоговой реформы — создать благоприятные условия для инвестиций

25 апреля 2024, 20:35, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Минфин собирается в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по изменениям налоговой системы, чтобы принять их уже в эту весеннюю парламентскую сессию. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Планируем обсудить конкретные предложения в середине мая, обсудить их с бизнесом, с парламентом – с тем, чтобы подготовить соответствующие проекты законодательных актов", – сказал глава ведомства. Силуанов подчеркнул, что одна из ключевых задач реформы налоговой системы – создание благоприятных условия для привлечения инвестиций. В частности, ведомство начнет активнее использовать механизм налогового вычета за инвестиции. Другая задача реформы – стимулировать развитие в ключевых отраслях экономики за счет привлечения дополнительных средств. Они будут определяться правительством в будущем.