Минфин планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет

Ипотечные кредиты семьям с детьми до 6 лет оставят в прежнем формате

15 мая 2024, 21:36, ИА Амител

Ключи в руке / Фото: pixabay.com

В России планируют с 1 июля повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил заместитель главы Минфина России Иван Чебесков.

"Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%", – сказал он.

Вместе с тем специальная программа с ипотекой для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена. Сейчас кредит по ней могут взять семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Чебесков подчеркнул, что это прямое поручение президента России и оно будет исполнено.

Напомним, что минимальный взнос по такой программе составляет 20%. Как заявлял заместитель главы ведомства, пока никаких окончательных решений по новым ставкам в рамках этих программ нет.