Минфин планирует повысить ставку по ипотеке до 12% для семей с детьми от 6 лет
Ипотечные кредиты семьям с детьми до 6 лет оставят в прежнем формате
15 мая 2024, 21:36, ИА Амител
В России планируют с 1 июля повысить ставку по ипотеке для семей с детьми от 6 лет до 12%. Как сообщает "Интерфакс", об этом заявил заместитель главы Минфина России Иван Чебесков.
"Мы предлагали для тех семей, которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем (у кого дети старше 6 лет), повышение ставки до 12%", – сказал он.
Вместе с тем специальная программа с ипотекой для семей с детьми младше 6 лет под 6% будет продлена. Сейчас кредит по ней могут взять семьи с одним ребенком, который родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2023 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребенком с инвалидностью. Чебесков подчеркнул, что это прямое поручение президента России и оно будет исполнено.
Напомним, что минимальный взнос по такой программе составляет 20%. Как заявлял заместитель главы ведомства, пока никаких окончательных решений по новым ставкам в рамках этих программ нет.
21:47:29 15-05-2024
Правильно! Даешь 35℅!!!
08:51:36 16-05-2024
первую ипотеку брали в 2002 году, под 23,5%. такие счастливые были, что одобрили... )))
09:09:40 16-05-2024
Когда то это должно наступить. Законы экономики точно такие же, как и законы физики - не нарушишь. А если нарушить, больно будет, но только по кошельку.
11:38:23 16-05-2024
что за разделение дети до 6 лет и после 6 лет , почему платить больше должны если ребенку 7 лет или больше ?