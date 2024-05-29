Минфин предложил разделить повышение НДФЛ в России на четыре этапа
Не изменится налог для тех, кто зарабатывает меньше 2,4 млн рублей в год
29 мая 2024, 08:31, ИА Амител
Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и повысить налоги для бизнеса.
В России будут действовать следующие ставки:
- для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей – 15%;
- для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%;
- для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20%;
- для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%;
- для остальных – 13%.
Налог на прибыль компаний планируют увеличить с 20 до 25%. По словам ведомства, повышение объясняется ростом доли прибыльных компаний в экономике.
Для родителей с двумя и более детьми могут ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%.
Минфин также предлагает налоговые изменения для малого бизнеса: порог доходов для применения УСН расширить с 265,8 до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств – с 150 до 200 млн рублей.
Налоговые изменения могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы. Из 64 млн работающих россиян они коснутся только 2 млн.
Также Минфин предлагает налоговую амнистию для компаний, которые дробили бизнес для ухода от налогов. Если добровольно отказаться от схем дробления с 2025 года и начать работать "вбелую", то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы не будут взыскиваться.
08:34:17 29-05-2024
Как МРОТ поднимать, так будем по 100 рублей в год! Как доходы выровнять - так давайте удлиним сроки, пусть найдут выход как обойти решение! Совсем за дураков народ держите?
09:26:06 29-05-2024
Гость (08:34:17 29-05-2024) Как МРОТ поднимать, так будем по 100 рублей в год! Как доход... То есть "уравнивание доходов" в вашем понимании - это сделать заградительную планку в размере дохода? Пусть все получают одинаково мало? И кто кого здесь держит за дураков?
08:54:59 29-05-2024
Делаем видимость, успокаиваем часть населения.. Но развития и роста экономики данные меры не помогут.
09:12:53 29-05-2024
Денег не хватает? А что случилось? Ах да, Силуанов в 2018 обещал не трогать налоги шесть лет) Они истекли. Можно и поднять.
11:03:38 29-05-2024
Как я понял, прогрессию 13-22% установили только для доходов от заработных плат. А для прочих доходов: дивиденды по акциям, купоны по облигациям, проценты по вкладам и займам, доходы от аренды недвижимости, авторские и лицензионные гонорары, доходы от продажи недвижимости и прочие - оставили шкалу 13-15% (до 2.4 млн - 13%, свыше - 15%). Также оставили ставки налогов для ИП и самозанятых (6% и 4%). Это все немного странно. Логику всего этого не могу понять.
12:38:39 29-05-2024
Гость (11:03:38 29-05-2024) Как я понял, прогрессию 13-22% установили только для доходов... Ну они еще хотят, чтобы конторы на УСН начиная с 60 млн дохода платили НДС. И да, вы хотите, чтобы еще и самозанятым планку подняли? А логика проста - милорд, нужно больше денег) А уж как их стрясти, каждый выдумывает в силу своей дремучести. Кто-то ЕНП придумывает, кто-то прогрессивную шкалу для бедных.