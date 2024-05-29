Минфин предложил разделить повышение НДФЛ в России на четыре этапа

Не изменится налог для тех, кто зарабатывает меньше 2,4 млн рублей в год

29 мая 2024, 08:31, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553730

Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и повысить налоги для бизнеса.

В России будут действовать следующие ставки:

для доходов от 2,4 до 5 миллионов рублей – 15%;

для доходов от 5 до 20 миллионов рублей – 18%;

для доходов от 20 до 50 миллионов рублей – 20%;

для доходов свыше 50 миллионов рублей – 22%;

для остальных – 13%.

Налог на прибыль компаний планируют увеличить с 20 до 25%. По словам ведомства, повышение объясняется ростом доли прибыльных компаний в экономике.

Для родителей с двумя и более детьми могут ввести возврат уплаченного НДФЛ в размере 7%.

Минфин также предлагает налоговые изменения для малого бизнеса: порог доходов для применения УСН расширить с 265,8 до 450 млн рублей, а порог по остаточной стоимости основных средств – с 150 до 200 млн рублей.

Налоговые изменения могут быть приняты уже в весеннюю сессию Госдумы. Из 64 млн работающих россиян они коснутся только 2 млн.

Также Минфин предлагает налоговую амнистию для компаний, которые дробили бизнес для ухода от налогов. Если добровольно отказаться от схем дробления с 2025 года и начать работать "вбелую", то неуплаченные налоги, пени и штрафы за 2022-2024 годы не будут взыскиваться.