Минфин предложил разрешить продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России
Мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев магазинов Duty Free, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций
31 мая 2023, 15:55, ИА Амител
Минфин подготовил законопроект, который разрешит розничным магазинам в аэропортах продавать алкоголь пассажирам, летающим внутри России. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Документ предлагает до 30 июня 2026 года позволить владельцам магазинов беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания и выдачи багажа российских аэропортов, продавать алкоголь. Данная мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев предприятий, работающих по схеме Duty Free. Минфин подчеркивает, что они пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций.
При этом в стоимость продукции включат пошлины и налоги. Это объясняется тем, что беспошлинная продажа разрешена только для пассажиров международных рейсов.
16:02:47 31-05-2023
Вот весело будет в воздухе
16:41:30 31-05-2023
совсем?
18:25:57 31-05-2023
Было время, когда алкогольные напитки бесплатно предлагали. И никто не буянил.
09:59:49 01-06-2023
Гость (18:25:57 31-05-2023) Было время, когда алкогольные напитки бесплатно предлагали. ... Может просто было воспитание другое? А сейчас вседозволенность определенных лиц.
18:27:15 31-05-2023
О ком заботиться в данном случае Минфин, о бизнесе.
19:38:31 31-05-2023
Правильная мысль продавать в портах алкоголь но категорически запретить посадку в самолет в состоянии опьянения)))))