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Минфин предложил разрешить продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

Мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев магазинов Duty Free, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций

31 мая 2023, 15:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минфин подготовил законопроект, который разрешит розничным магазинам в аэропортах продавать алкоголь пассажирам, летающим внутри России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Документ предлагает до 30 июня 2026 года позволить владельцам магазинов беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания и выдачи багажа российских аэропортов, продавать алкоголь. Данная мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев предприятий, работающих по схеме Duty Free. Минфин подчеркивает, что они пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций.

При этом в стоимость продукции включат пошлины и налоги. Это объясняется тем, что беспошлинная продажа разрешена только для пассажиров международных рейсов.

Комментарии 6

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Гость

16:02:47 31-05-2023

Вот весело будет в воздухе

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Гость

16:41:30 31-05-2023

совсем?

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Гость

18:25:57 31-05-2023

Было время, когда алкогольные напитки бесплатно предлагали. И никто не буянил.

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Гость

09:59:49 01-06-2023

Гость (18:25:57 31-05-2023) Было время, когда алкогольные напитки бесплатно предлагали. ... Может просто было воспитание другое? А сейчас вседозволенность определенных лиц.

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Гость

18:27:15 31-05-2023

О ком заботиться в данном случае Минфин, о бизнесе.

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Гость

19:38:31 31-05-2023

Правильная мысль продавать в портах алкоголь но категорически запретить посадку в самолет в состоянии опьянения)))))

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