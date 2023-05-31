Минфин предложил разрешить продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

Мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев магазинов Duty Free, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций

31 мая 2023, 15:55, ИА Амител

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Минфин подготовил законопроект, который разрешит розничным магазинам в аэропортах продавать алкоголь пассажирам, летающим внутри России. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Документ предлагает до 30 июня 2026 года позволить владельцам магазинов беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания и выдачи багажа российских аэропортов, продавать алкоголь. Данная мера должна будет поддержать операторов международной торговли и владельцев предприятий, работающих по схеме Duty Free. Минфин подчеркивает, что они пострадали в период пандемии коронавируса и от санкций.

При этом в стоимость продукции включат пошлины и налоги. Это объясняется тем, что беспошлинная продажа разрешена только для пассажиров международных рейсов.