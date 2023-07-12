Минфин предложил увеличить акциз на сигареты и алкоголь
Также индексацию планирую провести по отношению к легковым автомобилям
12 июля 2023, 18:21, ИА Амител
В России предложили проиндексировать акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году выше, чем планировалось ранее. Вместо 4% акциз может составить 5%.
Поправки в Госдуму внесут в до конца недели, а в 2025 году могут вернуться к 4%-ному акцизу.
Акциз на алкоголь с долей этилового спирта выше 9% составит 643 рубля за литр. Сборы для слабоалкогольной продукции вырастут до 514 рублей. При этом акциз для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива не изменится.
Акциз на сигареты составит 2 731 рубля на тысячу штук, плюс 16% от расчетной стоимости, но для вейпов сборы останутся прежними.
Также повышение индексации коснется автомобилей, пишет "Интерфакс".
18:53:22 12-07-2023
Ну с синькой импортозамещательского разлива вопросов нет, щас оолько самымый ленивый её покупает. Остальные на самогоне и казашке. А этих лохов стигайте и дальше. Ну так и самосад скоро бабки начнут продавать, как в 90е. Но в самосаде хоть табак, а в сигаретах табака нет.
20:49:29 12-07-2023
На наркоту перейдут. Природа не терпит пустоты. По сути, горбачевские эксперименты в ограничении доступа к определенным напиткам положили начало разрушению экономики СССР и в итоге способствовали развалу страны. А уж как народ стал пить!!! Невозможно же жить в состоянии хронического стресса.
22:21:19 12-07-2023
Да блин если уж акциз на табачку поднимаете, так переставайте нас щемить. За те деньги, что с сигарет в бюджет акцизами идут надо курильщиков на руках носить.
23:17:03 12-07-2023
Народ своими акцизами задушили уже, все о народе пекутся.
10:22:50 13-07-2023
Никак не нажрутся, сволочи.
11:50:10 13-07-2023
Хватит угнетать народ завышенными/повышающимися ценами, при этом зарплаты в стагнации!