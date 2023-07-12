Минфин предложил увеличить акциз на сигареты и алкоголь

Также индексацию планирую провести по отношению к легковым автомобилям

12 июля 2023, 18:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В России предложили проиндексировать акцизы на алкоголь, сигареты и автомобили в 2024 году выше, чем планировалось ранее. Вместо 4% акциз может составить 5%.

Поправки в Госдуму внесут в до конца недели, а в 2025 году могут вернуться к 4%-ному акцизу.

Акциз на алкоголь с долей этилового спирта выше 9% составит 643 рубля за литр. Сборы для слабоалкогольной продукции вырастут до 514 рублей. При этом акциз для сидра, пуаре, медовухи, игристого вина, российского шампанского и пива не изменится.

Акциз на сигареты составит 2 731 рубля на тысячу штук, плюс 16% от расчетной стоимости, но для вейпов сборы останутся прежними.

Также повышение индексации коснется автомобилей, пишет "Интерфакс".