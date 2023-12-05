Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по ипотеке до 30%
Также предлагается установить предельный размер долговой нагрузки
05 декабря 2023, 20:10, ИА Амител
Минфин предложил поднять размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Об этом сообщает "Интерфакс".
Также предлагается сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей.
На 0,5 процентного пункта министерство предлагает снизить размер субсидий для банков и ограничить возможность получения сразу нескольких кредитов для россиян.
Предлагается ввести ограничение по долговой нагрузке, которая с учетом выдачи льготного займа не должна превышать 50% от дохода и ввести требования к уровню дохода для тех, кто сможет претендовать на льготную ипотеку.
20:17:00 05-12-2023
Поднимали бы уж сразу до 90 процентов первый взнос, тогда и срок долговой нагрузки не нужно ограничивать.
00:34:16 06-12-2023
Путин обязан ликвидировать ограбление народа и его доходов. Пора прекращать преступную схему налогового маневра. За офшоры вышка. Налог на прибыль 50%.
10:34:10 06-12-2023
Гость (00:34:16 06-12-2023) Путин обязан ликвидировать ограбление народа и его доходов. ... А кто же его грабит, народ твой? Говорят Байден подписал указ о повышении цен на курицу и яйца в России. Наверное он и грабит.
11:34:22 06-12-2023
Гость (00:34:16 06-12-2023) Путин обязан ликвидировать ограбление народа и его доходов. ... ДА! Мы за все хорошее, против всего плохого.
11:33:21 06-12-2023
Лучше до 50. А эти 50% можно взять в кредит. Всем же хорошо будет: банку на порядок больше процентов, а у населения шанс расплатиться за жилье к пенсии останется пока еще.