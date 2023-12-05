Минфин предложил увеличить первоначальный взнос по ипотеке до 30%

Также предлагается установить предельный размер долговой нагрузки

05 декабря 2023, 20:10, ИА Амител

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Минфин предложил поднять размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 30%. Об этом сообщает "Интерфакс".

Также предлагается сократить максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга и областей c 12 млн рублей до 6 млн рублей.

На 0,5 процентного пункта министерство предлагает снизить размер субсидий для банков и ограничить возможность получения сразу нескольких кредитов для россиян.

Предлагается ввести ограничение по долговой нагрузке, которая с учетом выдачи льготного займа не должна превышать 50% от дохода и ввести требования к уровню дохода для тех, кто сможет претендовать на льготную ипотеку.