Минфин США ввел санкции в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра

НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария

12 июня 2024, 22:59, ИА Амител

Флаг США / Фото: unsplash.com

Министерство финансов США ввело санкции в отношении Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ). Список физических и юридических лиц, попавших под санкции, доступен на сайте ведомства.

Так, биржа и центр попали в список физлиц и организаций из России, Китая и других стран, в отношении которых Минфин Штатов ввел санкции 12 июня. В Мосбирже заявили, что с 13 июня она прекратит торги в долларах США и евро на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом и денежном рынках. На срочном рынке торги проводятся в обычном режиме.

Как уточняет РБК, НКЦ выступает посредником в сделках с валютой на бирже и входит в группу Мосбиржи и Национального расчетного депозитария. Некоторые эксперты опасаются, что введенные санкции могут привести к невозможности обмена рублей на доллары и обратно.