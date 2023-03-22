Минфин заявил о проблемах с инвестициями в нацпроекты от компаний

С самого начала реализации национальных проектов значительным источником финансового обеспечения их реализации должны были стать внебюджетные источники

22 марта 2023, 20:55, ИА Амител

Фото: amic.ru

Планы по привлечению внебюджетных средств для финансирования национальных проектов не выполняются, в 2022 году удалось привлечь менее половины от целевого показателя. Об этом сообщил директор департамента программно-целевого планирования и эффективности бюджетных расходов Министерства финансов Николай Бегчин, пишет РБК.

Он отметил, что с самого начала реализации национальных проектов значительным источником финансового обеспечения их реализации должны были стать внебюджетные организации.

"На практике мы видим, что по итогам 2022 года из запланированных 1,8 трлн руб. исполнено оказалось 794 млрд руб., то есть 43%", – сказал Бегчин.

Чиновник Минфина добавил, что такая же ситуация складывалась и в 2019-2021 годах, то есть с самого начала реализации нацпроектов. По словам Бегчина, сложился уже "определённый накопленный объём недофинансирования нацпроектов с точки зрения привлечения внебюджетных источников".