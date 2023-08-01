Рассказываем, на какие экскурсии можно сходить в Москве

01 августа 2023, 16:44, ИА Амител LjN8KF44A

Туристы / Фото: freepik.com

Как спланировать программу путешествия, если для осмотра достопримечательностей есть всего пара дней? Рассказываем о вариантах интересного и насыщенного отдыха в Москве для тех, кто ограничен во времени.

Прогулки по воде

Если нужно увидеть максимум интересного за ограниченное количество времени, то можно совершить прогулку на теплоходе. Маршрут чаще всего затрагивает самые популярные объекты (Кремль, Нескучный сад, Александровский дворец, Москва-Сити и многое другое), при этом туристам не нужно стоять в пробках или много ходить пешком. Подобрать "водную" экскурсионную программу можно здесь: https://www.sputnik8.com/ru/moscow/category/korabl-restoran.

Пешая прогулка по центру

Рекомендуем обязательно пройтись по Тверской улице. Ее часто называют центральной, где сосредоточено множество зданий с богатой историей и знаковых достопримечательностей.

Среди них:

здание Государственной Думы;

Тверская площадь;

гостиница "Националь" и многое другое.

Здесь легко можно стать участником массовых мероприятий, фестивалей, концертов под открытым небом.

Семейный отдых

В городе множество парков и зеленых зон, которые можно посетить всей семьей. Наиболее популярны у местных жителей и гостей города: ВДНХ, парк Горького, парк "Зарядье" и некоторые другие. Любителям природы можно порекомендовать посетить знаменитый Ботанический сад столицы.

Любознательным гостям города стоит обратить внимание на многочисленные музеи Москвы. Тематических направлений – десятки, поэтому можно легко подобрать то, которое будет интересно.

Также можно посетить Измайловский кремль. Здесь расположено множество увлекательных музеев:

Музей шоколада;

Музей русской народной игрушки;

Музей хлеба;

Музей невоспитанных детей и многое другое.

Для поклонников военной истории

В столице множество мест, хранящих память об истории ВОВ. Один из самых знаковых – Центральный музей Великой Отечественной войны, расположенный на Поклонной горе.

Здесь можно увидеть легендарное Знамя Победы, установленное в 1945 году над Рейхстагом. В залах музея представлены многочисленные экспонаты, рассказывающие о событиях 1941-1945 годов.

Планируйте отдых в столице заранее, тогда он обязательно будет насыщенным, интересным и увлекательным.

ООО "Спутник"

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