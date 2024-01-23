Министр Иван Нифонтов призвал жителей Алтая не лежать на диване, а заниматься спортом
Глава алтайского Минспорта активно провел выходные с семьей
23 января 2024, 14:50, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" обратился к жителям региона и призвал их не лежать на диване, а проводить выходные активно. В качестве доказательств призер Олимпиады 2012 года по дзюдо выложил фотографию с семьей и рассказал, как вместе с женой и детьми покатался на коньках.
"Занятия спортом всей семьей – это прекрасный способ отдохнуть, укрепить здоровье, уделить больше внимания детям. Спорт объединяет нас, помогает развиваться и достигать новых результатов. Поэтому я призываю вас, друзья, не просто сидеть на диване, а активно проводить время вместе с семьей", – написал Иван Нифонтов.
Министр добавил, что спорт позволяет открыть для себя новые горизонты, потому что "здоровье – это наше самое ценное богатство, а семья – наша опора и поддержка".
Известный дзюдоист, чемпион мира и Европы стал министром спорта Алтайского края в декабре 2023 года. На этом посту он сменил Максима Рябцева. После назначения в начале января этого года алтайские чиновники по приглашению Ивана Нифонтова уже выходили массово на трассу "Лыжня здоровья" и рассказывали об этом в соцсетях.
14:51:15 23-01-2024
без сопливых как на лыжах
15:13:06 23-01-2024
Гость (14:51:15 23-01-2024) без сопливых как на лыжах... Ну да, мы без вас на лыжах, а вы лечитесь, не запускайте это
16:14:53 23-01-2024
Именно в данные дни, с режимом "черного неба", только враг сам себе будет рекомендовать лыжные прогулки
21:30:44 23-01-2024
Гость (16:14:53 23-01-2024) Именно в данные дни, с режимом "черного неба", только враг с... Чёрное небо в яме в старом городе. В лесу, на трассе здоровья его нет. Что только не придумают сачки,чтобы попу с дивана не отрывать.
09:21:58 24-01-2024
Ну-ка быстро на спорт (21:30:44 23-01-2024) Чёрное небо в яме в старом городе. В лесу, на трассе здоровь... Наверно работа связана с сидением на жопе и поднятием тяжести не более веса авторучки?Тогда понятно откуда такое сучение ножками.А ,вообще ,большинство занято выживанием и некогда думать о таких прогулках.
17:16:34 23-01-2024
Сказочный... Иван.
18:04:09 23-01-2024
А чё напали то!? Как надо то? Сами поди не знаете...!?
09:27:25 24-01-2024
До сих пор не могу поверить, что Нифонтов - министр - это не шутка первоапрельская.