Министр культуры Елена Безрукова возглавила медиарейтинг алтайских чиновников

За октябрь СМИ упоминали ее 56 раз

24 ноября 2023, 11:00, ИА Амител

Елена Безрукова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам октября его возглавила глава регионального Минкульта Елена Безрукова.

Лидеры октябрьского рейтинга:

1-е место: министр культуры Елена Безрукова – 56 упоминаний;

– 56 упоминаний; 2-е место: зампред правительства, министр финансов Данил Ситников – 48 упоминаний;

– 48 упоминаний; 3-е место: и.о. министра здравоохранения Дмитрий Попов – 47 упоминаний;

– 47 упоминаний; 4-е место: министр транспорта Антон Воронов – 40 упоминаний;

– 40 упоминаний; 5-е место: министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 37 упоминаний.

Медиарейтинг / "Атмосфера"

Высокая упоминаемость Безруковой связана, в том числе, с ее переназначением, визитом в ЛНР, участием в открытии Дома культуры в селе Бобровка.

Издание при этом подчеркивает, что в минувшем месяце чиновники упоминались в СМИ гораздо чаще обычного. "Причина в том, что в октябре губернатор Виктор Томенко, переизбранный на новый срок, начал формирование кабинета", – сказано в публикации.