Министр культуры Елена Безрукова возглавила медиарейтинг алтайских чиновников
За октябрь СМИ упоминали ее 56 раз
24 ноября 2023, 11:00, ИА Амител
Елена Безрукова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае представили очередной рейтинг упоминаемости краевых чиновников в СМИ. Как пишет "Атмосфера", по итогам октября его возглавила глава регионального Минкульта Елена Безрукова.
Лидеры октябрьского рейтинга:
- 1-е место: министр культуры Елена Безрукова – 56 упоминаний;
- 2-е место: зампред правительства, министр финансов Данил Ситников – 48 упоминаний;
- 3-е место: и.о. министра здравоохранения Дмитрий Попов – 47 упоминаний;
- 4-е место: министр транспорта Антон Воронов – 40 упоминаний;
- 5-е место: министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 37 упоминаний.
Медиарейтинг / "Атмосфера"
Высокая упоминаемость Безруковой связана, в том числе, с ее переназначением, визитом в ЛНР, участием в открытии Дома культуры в селе Бобровка.
Издание при этом подчеркивает, что в минувшем месяце чиновники упоминались в СМИ гораздо чаще обычного. "Причина в том, что в октябре губернатор Виктор Томенко, переизбранный на новый срок, начал формирование кабинета", – сказано в публикации.
11:05:25 24-11-2023
Министр участвовала в открытии Дома культуры в селе Бобровка. Это просто смешно, называть региональных чиновников министрами. Смотрите, чтобы щёки не лопнули от важности.
11:42:33 24-11-2023
Гость (11:05:25 24-11-2023) ...смешно, называть региональных чиновников министрами. Смотрите, чтобы щёки не лопнули от важности.... Поймите, скоро ожидают планетарный катаклизм, и вертикаль власти, пронизывающая всю страну, может нарушиться. Поэтому сейчас в регионах создаются как бы полноценные Правительства с министрами и министерствами, чтобы в случае необходимости обеспечить автономное управление территориями независимо друг от друга и от федерального центра.
13:40:00 24-11-2023
Гость (11:42:33 24-11-2023) Поймите, скоро ожидают планетарный катаклизм, и вертикаль вл... Галоперидола выпей.
11:13:31 24-11-2023
В приоритете должны быть финансовые проблемы, вопросы производства и сельского хозяйства, а у нас все "песни и пляски"... и все думками "богатеем"...на селе и так занятости нет, так до конца людей добили с законом о бойнях в угоду всяким мяспромам под видом "заботы" о здоровье....
11:47:41 24-11-2023
Гость (11:13:31 24-11-2023) В приоритете должны быть финансовые проблемы, вопросы произв... для решения, озвученных вами, проблем у нас имеются: министр по производству, министр по с/х, министр по занятости, министр по бойням, министр по мяспромам, министр по заботам и конечно же министр по здоровью. Безрукова просто не уполномочена решать такие вопросы
11:16:07 24-11-2023
Я давно подозревал, что она у них Главарь!!?
11:25:17 24-11-2023
Гость (11:16:07 24-11-2023) Я давно подозревал, что она у них Главарь!!?... жена Саши белого, тоже Безруков. тоже главарь...Как ни крути все тут не спроста
11:29:38 24-11-2023
Что опять не так? Вам граждане читатели не угодить. То ж☆па холодная, то титьки маленькие ...
11:34:29 24-11-2023
Целый "минстр культуры"... А культура где? Играть Дип Пурпле и Кино на балалайках научились, сразу окультурились? Провели в очередной раз "День города" с умилительными детскими плясками/песенками? Собрали сектантов- "Свидетелей Шукшина" в капище на г. Пикет? Про художественный музей промолчу- он не к культуре, а к распилу денег имеет отношение... Посмотришь на рекламу культурнгых событий и плакать хочется, какие-то нахрен никому не нужные "Славы" и "Асти" прут чёсом в захолустный городишко... Бузова собирает полный стадион! Это чтоль "культура"?
13:41:39 24-11-2023
Гость (11:34:29 24-11-2023) Целый "минстр культуры"... А культура где? Играть Дип Пурпле... Глубинный народ хавает. То, что надо. Сам в музей ходи.
12:50:16 24-11-2023
Лидеры политического досуга.
14:00:24 24-11-2023
Кто больше косячит, про того больше пишут.
19:58:32 24-11-2023
А никто не занимался проблемой влияния медиарейтинга на благосостояние жителей, например, Алтайского края? Может диссертацию кто-нибудь оформит? Каждый месяц его публикуют, значит это важный показатель.