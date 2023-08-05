Министр Решетников поблагодарил губернатора Томенко за развитие Алтайского края
По словам федерального министра, "те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края
05 августа 2023, 17:00, ИА Амител
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников похвалил губернатора Виктора Томенко за комплексное развитие Алтайского края. Об этом федеральный министр сказал главе региона 5 августа во время посещения местных предприятий – производственных площадок "АНИТИМ" и технопарка "Компонент", а также Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), передают в пресс-службе краевого правительства.
"Надо сказать слова благодарности губернатору Виктору Петровичу, его команде за то, что очень грамотно усиливают региональные меры поддержки с федеральными программами, – заявил федеральный министр. – Благодаря подходу управленческой команды Алтайский край получает многовекторное и комплексное развитие".
Решетников также рассказал, что не может вспомнить другой регион, где было бы одновременно три технопарка. Кроме того, он похвалил Алтайский край и за развитые меры поддержки бизнеса, а также за то, что развитие экономики края началось еще пять лет назад, до масштабных санкций, что позволило региону избежать кризиса и сохранить рост показателей промышленности.
Министр сказал, что "Алтайский край уже давно не только сельскохозяйственный регион, но и промышленный", а "те цифры роста, которые показывает российская экономика, рождаются на предприятиях Алтайского края". Решетников также поблагодарил Томенко за мудрость и комплексный подход при поддержке заводов региона.
Губернатор в ходе беседы с Решетниковым сообщил, что предприятия, которые вкладываются в свое развитие, получают поддержку от края не только деньгами, но и подготовкой кадров и продвижением продукции. При этом предприятия также развиваются и благодаря федеральной поддержке, подчеркнул он.
Также Томенко отметил, что Алтайский край – лидер в области сельского машиностроения. По его словам, на алтайских заводах сейчас замещают иностранную продукцию и полностью закрывают потребности страны в этой отрасли.
"Наши предприятия сегодня активно производят агрегаты, узлы, которые раньше поставлялись из-за рубежа – Канады, Америки, Испании, Италии, Германии. По почвообрабатывающей технике мы – первые в стране, более 40% в стране производятся в крае. Мы являемся лидерами в производстве фотосепараторов, зерносушилок. Мы работаем вместо тех поставщиков из-за рубежа, которые ушли с рынка", – рассказал глава региона.
Отметим, что за нынешнее лето Решетников стал уже пятым членом российского правительства, который приехал в Алтайский край к Виктору Томенко. До него регион высоко оценили министр труда, министр здравоохранения, министр сельского хозяйства, а также премьер Михаил Мишустин.
18:21:42 05-08-2023
Даже странно это читать. Так почему у нас такой низкий уровень жизни. Позади по всей Сибири. Почему люди, особенно молодежь, бегут из Барнаула.
10:42:34 06-08-2023
Раскрашивают картинку чрезмерно яркими цветами, которых нет в природе. Однако выборы.
12:44:34 06-08-2023
Благодарить должны жители, а они что-то желание не проявляют. А министр пусть поживет на нашу не среднюю, а медианную и там уже благодарит
16:35:19 06-08-2023
Ну так у нас везде и во всем парадоксы. Уровень жизни низкий, а во дворах машин полно и квартиры в новостройках все раскуплены.
10:31:53 07-08-2023
Где ,какое развитие они ,все увидели у нас?Край нищий из нищих,по уровню жизни на одном из самых последних мест не то что по стране ,а и по Сибири.Недавно же проходила информация ,что по вымиранию мы заняли второе место после Кемеровской области.Зарплаты самые низкие ,цены стали недоступные -в этом ,что ли наше достижение?Или перед выборами надо очки втереть электорату?
18:59:28 07-08-2023
Афиноген (10:31:53 07-08-2023) Где ,какое развитие они ,все увидели у нас?Край нищий из ни... Чё ты несешь? Живу в Барнауле, работаю и неплохо зарабатываю. Трое детей, машина, квартира есть. Не ною как ты в сети, работаю и зарабатываю!
08:36:15 08-08-2023
Глеб (18:59:28 07-08-2023) Чё ты несешь? Живу в Барнауле, работаю и неплохо зарабатываю... Зарабатывать,милейший ,можно по разному.Можно честно работать за копейки, а можно эксплуатировать чужой труд или того хуже приворовывать ,и такие есть ,с позволения сказать,"успешные работнички".Я ,по жизни,вижу именно такую картину.Приходи к нам слесарем ,будешь заколпачивать двадцатку и транслировать свою эйфорию.Вот тогда я посмотрю на успешного тебя. Не зря у нас есть поговорка-трудом праведным ,не наживёшь палат каменных.Обращаюсь на ты ,на основании твоего ответа выше.Уж не обессудь.
08:46:44 08-08-2023
Афиноген (08:36:15 08-08-2023) Приходи к нам слесарем ,будешь заколпачивать двадцатку и транслировать свою эйфорию. Все таки местной аудиторией должны заниматься психиатры с огромным опытом работы... Вместо того чтобы самим вверх подниматься, они пытаются в свою яму других стянуть... Феня, зачем ты за двадцатку время тратишь и силы? За тридцатку не можешь найти где руки приложить? У меня в соседнем подъезде паренек живет. Образования нет, инвалидность есть (группу не знаю). Работает дворником. Пять точек в прямой видимости от дома обслуживает. Тридцать пять в месяц на карман имеет. Зимой в снегопад и осенью в листопад, конечно приходится поработать. Зато весной и летом почти отпуск.
09:22:15 08-08-2023
Гость (08:46:44 08-08-2023) Все таки местной аудиторией должны заниматься психиатры с о... Милейший ,это не значит ,что я ,именно,слесарем работаю, просто у нас есть таковые.А я инженерной профессии и ,конечно,с высшим образованием,но по зарплате далеко не ушёл.И ,в моём возрасте,мне уже поздно что то менять,вряд ли меня ждут где то с распростёртыми объятиями. И не надо на людей тень на плетень наводить ,я живу в этой каше и мне известна ситуация и с зарплатами и с работай.Не даром ,кто помоложе стараются покинуть этот "счастливый" край ,чтобы обеспечить себе мало мальскую жизнь.Вот такое у нас "развитие" и "радужная " перспектива.
08:47:53 08-08-2023
Афиноген (08:36:15 08-08-2023) Зарабатывать,милейший ,можно по разному.Можно честно работат... "Приходи к нам слесарем ", кто на что учился...