Министр Решетников похвалил губернатора Томенко за развитие туризма в Алтайском крае

Глава Минэкономразвития осмотрел туристические объекты в Белокурихе и на "Бирюзовой Катуни" и назвал край одним из лидеров в развитии туризма

07 августа 2023, 11:20, ИА Амител





















































Фото: Антон Червяков, Евгений Налимов

В Алтайском крае прошло совещание по развитию туризма с участием министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Алтайский край получил самую большую федеральную субсидию на строительство модульных отелей – 944,8 млн рублей. В 2022 году привлечен рекордный за последние пять лет объем частных инвестиций – 2,6 млрд рублей. Это позволит существенно расширить возможности для размещения туристов. Максим Решетников подчеркнул, что Алтайский край имеет богатую природу и развитую инфраструктуру, это обеспечивает высокий спрос в любое время года. Он призвал туристов со всей России и из-за рубежа приезжать на Алтай.

"Сегодня в портфеле Алтайского края 41 соглашение по развитию туризма и курортной деятельности на общую суму более 50 млрд рублей. Это дополнительно 4,5 тысячи новых номеров и 4 тысячи рабочих мест", – рассказал Виктор Томенко.

Алтайский край пользуется большой популярностью у туристов – в прошлом году регион посетили 2,2 млн человек. Уже сейчас Алтайский край первый в Сибирском федеральном округе по количеству мест размещения туристов и их вместимости. Ожидается, что число гостей будет расти, поэтому необходимо строительство новых отелей.

"Приезжайте на Алтай! Каждый, кто не был, удивится и восхитится, кто был когда-то – увидит, как много изменилось", – сказал Максим Решетников.