Министр спорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за февраль 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Иван Нифонтов получил от губернатора Виктора Томенко поручение по достройке двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, обзавелся двумя заместителями, провел тренировку по дзюдо для известных спортсменов Алексея Смертина и Сергея Каменского на выставке "Россия" в Москве, принял участие в открытии лыжной эстафеты на призы газеты "Алтайская правда" и олимпиады сельских спортсменов в Павловске", – отмечает издание.