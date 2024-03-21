Министр спорта возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В тройку также вошли глава Минкульта и министр промышленности и энергетики
21 марта 2024, 12:40, ИА Амител
Министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в феврале 2024 года. Медиарейтинг подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за февраль 2024 года:
- министр спорта Иван Нифонтов – 1 место, 34 упоминания;
- министр культуры Елена Безрукова – 2 место, 24 упоминания;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3 место, 22 упоминания;
- заместитель председателя правительства Александр Лукьянов – 4 место, 20 упоминаний;
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 5 место, 19 упоминаний.
"Иван Нифонтов получил от губернатора Виктора Томенко поручение по достройке двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, обзавелся двумя заместителями, провел тренировку по дзюдо для известных спортсменов Алексея Смертина и Сергея Каменского на выставке "Россия" в Москве, принял участие в открытии лыжной эстафеты на призы газеты "Алтайская правда" и олимпиады сельских спортсменов в Павловске", – отмечает издание.
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