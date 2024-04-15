Министр транспорта Алтая рассказал о судьбе тоннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Проект включен в Генплан города до 2036 года

15 апреля 2024, 06:15, ИА Амител

Фото: проект подземного тоннеля под ж/д вокзалом в Барнауле

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что планов по реализации проекта подземного тоннеля под железнодорожной станцией в Барнауле в ближайшей перспективе нет.

"К обсуждению этого вопроса постоянно возвращаются, но проектированием тоннеля никогда никто не занимался", – сообщил Антон Воронов журналистам.

Между тем власти Барнаула не отказываются от идеи. Мэрия надеется реализовать проект подземного тоннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать спальные районы и центр по короткому пути. Проект включили в генплан Барнаула до 2036 года. Однако, судя по всему, он будет стоить колоссальных средств. У некоторых экспертов возникают сомнения, что тоннель вообще нужен городу. Проще потратить миллиарды рублей на обновление общественного транспорта или строительство других дорожных объектов в городе.

Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014-го принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. Также на ним трудились три института – "Алтайгражданпроект", новосибирский "Сибгипротранс" и московский "Гипрокоммундортранс".

Тоннель будет проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока: в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.