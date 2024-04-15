Министр транспорта Алтая рассказал о судьбе тоннеля под ж/д вокзалом в Барнауле
Проект включен в Генплан города до 2036 года
15 апреля 2024, 06:15, ИА Амител
Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов сообщил, что планов по реализации проекта подземного тоннеля под железнодорожной станцией в Барнауле в ближайшей перспективе нет.
"К обсуждению этого вопроса постоянно возвращаются, но проектированием тоннеля никогда никто не занимался", – сообщил Антон Воронов журналистам.
Между тем власти Барнаула не отказываются от идеи. Мэрия надеется реализовать проект подземного тоннеля под железнодорожной станцией для решения проблем с пробками. Он должен связать спальные районы и центр по короткому пути. Проект включили в генплан Барнаула до 2036 года. Однако, судя по всему, он будет стоить колоссальных средств. У некоторых экспертов возникают сомнения, что тоннель вообще нужен городу. Проще потратить миллиарды рублей на обновление общественного транспорта или строительство других дорожных объектов в городе.
Идею связать центр и северо-западную часть краевой столицы автомагистралью впервые обозначили в генплане развития 1946-1948 годов. А в 1978 году городское руководство приняло решение разработать проект такого тоннеля. Через пять лет документы были готовы, но перестройка поменяла планы. В работе над проектом 1983 года и его обновленным вариантом 2014-го принимал участие бывший главный архитектор Барнаула Сергей Боженко. Также на ним трудились три института – "Алтайгражданпроект", новосибирский "Сибгипротранс" и московский "Гипрокоммундортранс".
Тоннель будет проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров. Основным сооружением должен стать тоннель под железнодорожными путями. Его планируется провести от перекрестка проспектов Строителей и Красноармейского в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров. Далее транспорт разделится на два потока: в сторону улицы Юрина и в направлении улицы Антона Петрова.
06:28:57 15-04-2024
Проще потратить миллиарды рублей на обновление общественного транспорта---- проще по карманам деньги распихать и не работать
13:58:25 15-04-2024
Гость (06:28:57 15-04-2024) Проще потратить миллиарды рублей на обновление общественного... экономическое обоснование: Разделить большие деньги между администрацией, думой и контролирующими органами - очень выгодно. Всех недовольных объявить смутьянами и иноагентами и посадить. Отличный план!
06:37:08 15-04-2024
Проще и дешевле вокзал убрать и перенести его в присягино
06:37:51 15-04-2024
Ведь неплохая судьба у министра транспорта, утверждающего, что "проектированием тоннеля никто никогда не занимался"...
06:41:05 15-04-2024
Как ни крути, тоннель или иное сооружение, но нужны дополнительные пути через железнодорожную выемку. Или количество полос под железной дорогой на Павловском тракте / Строителей увеличивать.
07:15:00 15-04-2024
В 2036 будет хорошо
07:22:55 15-04-2024
... трудились. Болтуны!
07:45:12 15-04-2024
Добавьте ещё, а куда частный сектор денется, густонаселенный район Осипенко ?
08:25:23 15-04-2024
"У некоторых экспертов возникают сомнения, что тоннель вообще нужен городу." Имена этих "экспертов" в студию!
08:49:59 15-04-2024
Зачем из года в год муссировать тему? Неужели не понятно,что тоннель никогда не будет построен!
08:52:58 15-04-2024
Самая главная, необходимая вещь для разгрузки транспортных артерий города. Никакие иные меры не помогут, не надо лукавить. Если Антон Воронов против, то Томенко сделал неверный выбор при назначении на должность.
09:40:39 15-04-2024
Тоннель имел бы смысл, если бы была возможность расширить Красноармейский а первые пару-тройку перекрёсток после вокзала сделать безсветофорными с расширением пересекаемых улиц. Но это невозможно. Поэтому проект туннеля это хрень, которая ничего не решит, а лишь за много миллиардов создаст новую пробку.
10:31:55 15-04-2024
Нас рассказывали, что, дескать, движение на Строителей после открытия "Гэлакси" нискольтко не постадает, а, наоборот, будет только лучше... Но что мы видим- теперь с 16:30 до 19:30 весь микрорайон, включающий Молодёжную, Ядринцева, в обе стороны Строителей - сплошная пробка!
Да, ещё вот что- н7аша барнаульская строительная ОПГ разве ещё не потирает лапки, поглядывая на Осипуху?
14:49:17 15-04-2024
Гость (10:31:55 15-04-2024) Нас рассказывали, что, дескать, движение на Строителей после... поглядывает, но что бы развивать "Осипуху" они хотят "оживить" проспект Коммунаров, соединив Ленина и Советскую Армию, с уходом на перекресток с Павловским трактом, что по сути создаст дублера пр-ту Строителей, что уже неплохо
10:49:49 15-04-2024
"на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров"
А где это у нас пересекаются параллельные улица Матросова и проспект Коммунаров???
11:06:05 15-04-2024
"...в створ улицы Георгия Исакова на пересечении улицы Матросова и проспекта Коммунаров." А в каком месте это пересечение (Матросова и Коммунаров)?
11:10:33 15-04-2024
Его ещё в помине нет, а уже о судьбе вещаем.
12:28:27 15-04-2024
Соедините молодежную с Власихинской и пустите трамвай от Строителей по Павловскому тракту до Попова.
Эти два шага вместе дешевле тонеля
12:30:40 15-04-2024
Органы власти и управления перенесите за город.
14:24:41 15-04-2024
Автомобиль есть у каждого 3-4.
Общественным транспортом пользуются остальные.
Очень логичное решение вложить триллион-другой для комфорта 30% населения.
И никак не ведет к большему расслоению и автомобилизации. Мудрейшие.
14:30:49 15-04-2024
адепты святого туннеля, а поясните, какие проблемы он решит? Как было надо народу на Павловский и в новые районы, так и будет и число этих людей будет только расти. Поедет часть гипотетически по туннелю, то пробка просто перенесется на Антона Петрова и соседние улицы. Они и сейчас стоят вполне в час пик. Так же затор будет на въезде, потому что одной части надо в туннель, другой дальше на павлик или в центр. Я понимаю была бы нормальная принимающая инфраструктура, а так это реально закопать миллиарды, что бы перенести пробку.
18:47:56 19-04-2024
Гость (14:30:49 15-04-2024) адепты святого туннеля, а поясните, какие проблемы он решит?... Вот человек совершенно верно пишет. В чем смысл тоннеля сейчас?? Как он разгрузит Павловскиий тракт и Змеиногорский тракт? Тоннель - проект конца 70-х годов, когда горож был другим. Сейчас город расширяется за счет микрорайонов на Змеиногорском и в сторону аэропорта. Им от этого тоннеля - ни холодно, ни жарко
17:46:50 15-04-2024
соединить Северо-Западную с Павликом, разгрузится Строителей
20:23:25 15-04-2024
"Тоннель будет проходить в границах Павловского тракта и трех проспектов: Ленина, Строителей, Коммунаров" Это о чем?
Тоннель длиной не более 500 м пройдет от ул. Привокзальной до ул. Строительной 2-й только под железнодорожными путями. Необходимо технико-экономическое обоснование выбора между тоннелем и путепроводом (эстакадой). На пересечении Красноармейского, Социалистического с проспектом Строителей строится транспортное кольцо. Смотрите тоннель в Новосибирске у главного Вокзала к мосту через Обь. Денег требуется не больше, чем на Змеиногорскую "мегаразвязку".
Строительство жилых домов на площади бывшего стадиона "Локомотив" является преступным сговором чиновников и застройщика против мнения специалистов.
20:44:50 15-04-2024
Ещё немного, и настанет столетний юбилей обсуждения проекта)))
21:25:48 15-04-2024
Почему все зациклились на тоннеле? Почему не построить еще один путепровод по образцу того, что на Новом рынке? Только чуть ближе к вокзалу. Один же построили. с учетом еще того , что еще старый надо было разобрать. А тут просто можно строить сразу. Плюс при строительстве не создаются пробки всему городу
21:03:49 17-04-2024
Гость (21:25:48 15-04-2024) Почему все зациклились на тоннеле? Почему не построить еще о... Нужно ТЭО, что лучше, тоннель или эстакада.
23:04:19 15-04-2024
Проще сделать на столбах развязку типа мостового через ж/д пути по Юрина. Только этот проект закрыли, он сильно легкий и бабосов там не попилить.