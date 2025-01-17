Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В тройку также вошли министры соцзащиты и промышленности
17 января 2025, 15:15, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за декабрь:
- министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1-е место, 51 упоминание;
- министр социальной защиты Наталья Оськина – 2-е место, 45 упоминаний;
- министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3-е место, 36 упоминаний;
- заместитель председателя правительства Александр Климин – 4-е место, 32 упоминания;
- министр спорта Иван Нифонтов – 5-е место, 30 упоминаний.
"Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, и.о. министра транспорта Александр Мошкин и вице-премьер Юрий Абдуллаев вышли из топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в декабре. Первое место, как и в предыдущем месяце, у главы Минздрава Дмитрия Попова. Министр соцзащиты Наталья Оськина поднялась с третьей на вторую строчку. Третье место у министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочки. Четвертое – у вице-премьера Александра Климина, занимавшего в ноябре вторую строчку. Замыкает топ-5 министр спорта Иван Нифонтов", – отмечает издание.
15:40:55 17-01-2025
Смешно
15:47:06 17-01-2025
А уж сколько упоминаний министра у алтайских врачей за ПК Здравоохранение...
16:38:28 17-01-2025
Гость (15:47:06 17-01-2025) А уж сколько упоминаний министра у алтайских врачей за ПК Зд... Попов минусит?
16:01:31 17-01-2025
Бред. Количество упоминаний оценивается работа что ли? Или заняться больше не чем какой то обсудил. И министрам нравится это?
17:02:48 17-01-2025
правда, про Попова - смешно...
19:52:56 17-01-2025
Всё верно. Здравоохранение в крае в самой полной ...е(дыре). Отсюда и количество отзывов в сми
23:22:52 17-01-2025
Минсоцзащиты действительно работает! Наталья Оськина обеспечивает прекрасную работу министерства и всех подразделений и служб.
11:51:16 18-01-2025
Михаил (23:22:52 17-01-2025) Минсоцзащиты действительно работает! Наталья Оськина обеспеч... Вот вы лизнули, 116 учреждений социальной защиты по краю, и это не считая социального фонда и МСЭ - дармоеды. Разогнать и сразу дворники и рабочие найдутся