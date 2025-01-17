Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Медиарейтинг краевых чиновников за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, и.о. министра транспорта Александр Мошкин и вице-премьер Юрий Абдуллаев вышли из топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в декабре. Первое место, как и в предыдущем месяце, у главы Минздрава Дмитрия Попова. Министр соцзащиты Наталья Оськина поднялась с третьей на вторую строчку. Третье место у министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочки. Четвертое – у вице-премьера Александра Климина, занимавшего в ноябре вторую строчку. Замыкает топ-5 министр спорта Иван Нифонтов", – отмечает издание.