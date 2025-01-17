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Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В тройку также вошли министры соцзащиты и промышленности

17 января 2025, 15:15, ИА Амител

Государственные служащие / Коллаж: "Атмосфера"
Государственные служащие / Коллаж: "Атмосфера"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов возглавил рейтинг региональных чиновников, которых чаще всего упоминали в СМИ в декабре 2024 года. Исследование провела "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за декабрь:

  • министр здравоохранения Дмитрий Попов – 1-е место, 51 упоминание;
  • министр социальной защиты Наталья Оськина – 2-е место, 45 упоминаний;
  • министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка – 3-е место, 36 упоминаний;
  • заместитель председателя правительства Александр Климин – 4-е место, 32 упоминания;
  • министр спорта Иван Нифонтов – 5-е место, 30 упоминаний.
Медиарейтинг краевых чиновников за декабрь 2024 года / Инфографика: "Атмосфера"

"Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев, и.о. министра транспорта Александр Мошкин и вице-премьер Юрий Абдуллаев вышли из топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в декабре. Первое место, как и в предыдущем месяце, у главы Минздрава Дмитрия Попова. Министр соцзащиты Наталья Оськина поднялась с третьей на вторую строчку. Третье место у министра промышленности и энергетики Вячеслава Химочки. Четвертое – у вице-премьера Александра Климина, занимавшего в ноябре вторую строчку. Замыкает топ-5 министр спорта Иван Нифонтов", – отмечает издание.

Алтайский край рейтинги чиновники

Комментарии 8

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Гость

15:40:55 17-01-2025

Смешно

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Гость

15:47:06 17-01-2025

А уж сколько упоминаний министра у алтайских врачей за ПК Здравоохранение...

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Гость

16:38:28 17-01-2025

Гость (15:47:06 17-01-2025) А уж сколько упоминаний министра у алтайских врачей за ПК Зд... Попов минусит?

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Что за

16:01:31 17-01-2025

Бред. Количество упоминаний оценивается работа что ли? Или заняться больше не чем какой то обсудил. И министрам нравится это?

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гость

17:02:48 17-01-2025

правда, про Попова - смешно...

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Гость

19:52:56 17-01-2025

Всё верно. Здравоохранение в крае в самой полной ...е(дыре). Отсюда и количество отзывов в сми

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Михаил

23:22:52 17-01-2025

Минсоцзащиты действительно работает! Наталья Оськина обеспечивает прекрасную работу министерства и всех подразделений и служб.

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Гость

11:51:16 18-01-2025

Михаил (23:22:52 17-01-2025) Минсоцзащиты действительно работает! Наталья Оськина обеспеч... Вот вы лизнули, 116 учреждений социальной защиты по краю, и это не считая социального фонда и МСЭ - дармоеды. Разогнать и сразу дворники и рабочие найдутся

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