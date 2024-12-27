Министром транспорта Алтайского края назначили бывшего начальника регионального МВД
Андрей Подолян приступит к своим обязанностям 9 января 2025 года
27 декабря 2024, 14:10, ИА Амител
Министром транспорта Алтайского края назначили бывшего начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта Андрея Подоляна. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники в правительстве региона.
"Документ о его назначении уже подписан губернатором Виктором Томенко. К обязанностям Подолян приступит 9 января 2025 года", – заявил агентству источник.
Антон Воронов, возглавлявший Минтранс Алтайского края с 7 февраля 2022 года, покинул пост 1 ноября 2024-го. Обязанности министра исполнял заместитель Александр Мошкин. Сразу после отставки Воронова появилась информация о том, что освободившийся пост займет Андрей Подолян, однако подтвердилась она только сегодня.
Подолян Андрей Анатольевич родился в 1968 году в Рубцовске. В 1993 году окончил юридический факультет АлтГУ. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома. Занимал различные должности: заместителя начальника ОБОП в Рубцовске, начальника ОБОП в Бийске, начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Республике Алтай, заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю, заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области. С 2018 по 2024 год был начальником ГУ МВД по Алтайскому краю. Генерал-лейтенант.
14:14:24 27-12-2024
министерство транспорта настолько коррумпировано, что назначают целого генерала-лейтенанта?
18:16:10 27-12-2024
Бгг (14:14:24 27-12-2024) министерство транспорта настолько коррумпировано, что назнач...
Да, это понятно, но к транспорту он какое отношение имеет, чтобы быть министром транспорта?
18:38:47 27-12-2024
Гость (18:16:10 27-12-2024) Да, это понятно, но к транспорту он какое отношение имее... Министру не обязательно иметь отношение к транспорту, его задача поставить специалистов по транспорту на ключевые посты и координировать работу. иметь личные способности мотивировать подчиненных на работу, не нарушая законодательства.
10:27:16 28-12-2024
Гость (18:38:47 27-12-2024) Министру не обязательно иметь отношение к транспорту, его за... "... не нарушая законодательства" - в наших реалиях это не выполнимо.
10:48:27 28-12-2024
Гость (18:38:47 27-12-2024) Министру не обязательно иметь отношение к транспорту, его за... ..это не новый министр ответил..))
19:11:59 27-12-2024
Гость (18:16:10 27-12-2024) Да, это понятно, но к транспорту он какое отношение имее... А Воронов какое отношение к транспорту имел? Павловский район ниже плинтуса опустил. Но насчет его "физиономии" у вас вопросов не было, почему то...
14:15:11 27-12-2024
О! Полицейский! Полицейские взяток не берут! Да.
14:16:09 27-12-2024
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
14:36:39 27-12-2024
Что за мода такая силовиков на доживание пристраивать на руководящие должности ?
Людей иа за них увольнять
15:36:15 27-12-2024
Гость (14:36:39 27-12-2024) Что за мода такая силовиков на доживание пристраивать на рук... считаете,что Шеломенцева для него убрали?
15:44:08 27-12-2024
Гость (15:36:15 27-12-2024) считаете,что Шеломенцева для него убрали?... и взятки придумали, ага.
16:23:16 27-12-2024
Гость (15:36:15 27-12-2024) считаете,что Шеломенцева для него убрали?... А причем тут Шеломенцев? Он никогда не занимал должность министра транспорта АК.
08:57:03 28-12-2024
Гость (16:23:16 27-12-2024) А причем тут Шеломенцев? Он никогда не занимал должность мин... да,сорян
он был замглавыгорода по транспорту
запутаться в этих бюрократах
15:16:56 27-12-2024
Ну хоть внешность нейтральная не красив не безобразен. С этим проблем не будет...
15:45:02 27-12-2024
Товарищу генералу успехов на новом месте!
16:09:32 27-12-2024
Поэтому и живём плохо, не пойми куда и кого назначают.....
16:37:30 27-12-2024
Если приходит на должность руководитель со связями в силовых структурах, значит, назрела острая необходимость. Вспомните, как местные организовали «праздник непослушания» при М. Евдокимове. Потом Путин назначил прокурора Карлина, местные сразу хвосты прижали.
16:53:13 27-12-2024
Гость (16:37:30 27-12-2024) Если приходит на должность руководитель со связями в силовых... Это Вы так думаете. На самом деле толку не будет. Для него это лёгкий труд и трогать его никто не будет. Посмотрим.
17:55:49 27-12-2024
Гость (16:37:30 27-12-2024) Если приходит на должность руководитель со связями в силовых... Евдокимов, как губернатор, был полным ничтожеством потому и были эти праздники. Впрочем он и артистом был, мягко говоря, весьма и весьма посредственным. Вспомните весь его юмор, как под копирку алкашный, типа шел с красной мордой из бани, там за огурцами около помидор и завалился
18:34:22 27-12-2024
Гость (17:55:49 27-12-2024) Евдокимов, как губернатор, был полным ничтожеством потому и ... Когда Карлин пришел из прокурорского кресла, он ничем как губернатор не отличался от Евдокимова. У Карлина был точно такой же опыт руководства регионом, как и у Евдокимова. Вернее, никакого опыта.
16:49:27 27-12-2024
Может с развязкой разберётся. С заужением на одну полосу выезда из Барнаула на Змеиногорском тракте. Да и вообще стоимость ремонта дорог,ОТ и тд.
17:29:57 27-12-2024
Короля делает свита...
06:47:59 28-12-2024
Бдыщ (17:29:57 27-12-2024) Короля делает свита... ... как в том анекдоте, про Путина за рулем машины, типа, а кого везет?
11:10:42 28-12-2024
Да давайте оплевывать и охаиватиь всех. Человек еще к обязанностям не приступил а для вас уже плохой
11:23:20 28-12-2024
Гость (11:10:42 28-12-2024) Да давайте оплевывать и охаиватиь всех. Человек еще к обязан... Гость, молва всегда в переди бежит. В вертикали власти честного, как с той картошкой, съедят или посадят.