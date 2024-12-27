Министром транспорта Алтайского края назначили бывшего начальника регионального МВД

Андрей Подолян приступит к своим обязанностям 9 января 2025 года

27 декабря 2024, 14:10, ИА Амител

Андрей Подолян / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министром транспорта Алтайского края назначили бывшего начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-лейтенанта Андрея Подоляна. Об этом сообщает ИА "Атмосфера" со ссылкой на источники в правительстве региона.

"Документ о его назначении уже подписан губернатором Виктором Томенко. К обязанностям Подолян приступит 9 января 2025 года", – заявил агентству источник.

Антон Воронов, возглавлявший Минтранс Алтайского края с 7 февраля 2022 года, покинул пост 1 ноября 2024-го. Обязанности министра исполнял заместитель Александр Мошкин. Сразу после отставки Воронова появилась информация о том, что освободившийся пост займет Андрей Подолян, однако подтвердилась она только сегодня.

Подолян Андрей Анатольевич родился в 1968 году в Рубцовске. В 1993 году окончил юридический факультет АлтГУ. Службу в органах внутренних дел начал в 1991 году милиционером патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Рубцовского райисполкома. Занимал различные должности: заместителя начальника ОБОП в Рубцовске, начальника ОБОП в Бийске, начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями в Республике Алтай, заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю, заместителя начальника ГУ МВД по Волгоградской области. С 2018 по 2024 год был начальником ГУ МВД по Алтайскому краю. Генерал-лейтенант.