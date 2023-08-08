Минкульт просят снять маркировку 18+ с некоторых фильмов

Их хотят показывать детям в рамках школьной программы

08 августа 2023, 09:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Авторы нового учебника по истории обратились в Минкульт с просьбой снять маркировку 18+ с фильмов "Поднятая целина", "Тихий Дон" и ряда других. Их планируют показывать школьникам, пишет ТАСС.

"Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы, как: "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", – сказал Владимир Мединский.

Причиной для отказа стал именно возрастной ценз.

Он также уточнил, что фильмы, на которые ведут QR-коды из учебников, очищены от рекламы.