Минкульт просят снять маркировку 18+ с некоторых фильмов
Их хотят показывать детям в рамках школьной программы
08 августа 2023, 09:23, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Авторы нового учебника по истории обратились в Минкульт с просьбой снять маркировку 18+ с фильмов "Поднятая целина", "Тихий Дон" и ряда других. Их планируют показывать школьникам, пишет ТАСС.
"Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы, как: "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", – сказал Владимир Мединский.
Причиной для отказа стал именно возрастной ценз.
Он также уточнил, что фильмы, на которые ведут QR-коды из учебников, очищены от рекламы.
11:57:47 08-08-2023
Давно уже пора снять эти бестолковые маркировки! Понаставили запреты на ДЕТСКИЕ фильмы и мультфильмы! Да и замазывание сигарет тоже надо убрать. У меня неприличные мысли возникают, когда вижу замазанный рот.
16:00:38 08-08-2023
Там любовных сцен немного и все более менее приличные. В одной сцене видно грудь у Алентовой
17:36:16 10-08-2023
Гость (16:00:38 08-08-2023) Там любовных сцен немного и все более менее приличные. В одн... а то что Катя сначала родила , не будучи замужем, потом встречалась с женатым мужчиной, никак не противоречит семейным ценностям , так ныне рекламируемым? А в чем культурная или образовательная ценность "Бриллиантовой руки"?