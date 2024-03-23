Минкультуры отменило массовые и развлекательные мероприятия в ближайшие дни

Аналогичные решения ранее приняли во многих городах и регионах России

23 марта 2024, 03:55, ИА Амител

Теракт в "Крокус Сити Холле" / Фото: ТАСС

Массовые и развлекательные мероприятия в федеральных учреждениях культуры на ближайшие дни отменяются. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минкультуры РФ.

"Ужасная, непостижимая трагедия в "Крокус Сити Холле". Родным и близким погибших – соболезнования. Скорбим вместе с вами. Скорейшего выздоровления пострадавшим", – добавили в Минкультуры.Напомним, что ранее массовые мероприятия отменили в ряде регионов и городов России. Такие решения приняли в подмосковных Подольске, Истре, Люберцах, Краснодаре, Курской, Вологодской, Воронежской, Тульской, Тверской областях, в Татарстане, Крыму и других.