Минобороны Белоруссии заявило о высокой вероятности провокаций со стороны Украины

Лукашенко заявил, что у страны есть все необходимое для отражения "вероятных пакостей"

16 августа 2024, 19:20, ИА Амител

Военнослужащий в лесу / Фото: unsplash.com

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на совещании по вопросам военной безопасности заявил о высокой вероятности вооруженных провокаций со стороны Украины. Об этом сообщает БелТА.

"Обстановка на южном операционном направлении остается напряженной. Формирования Вооруженных сил и пограничной службы Украины продолжают совершенствование системы охраны границы и элементов эшелонированной обороны. На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", — заявил он.

Президент Александр Лукашенко, который проводил заседание, заявил, что у страны есть все необходимое для отражения "вероятных пакостей".

Ранее Белоруссия пообещала ответить всеми силами на провокации со стороны украинских властей. Постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков заявлял, что Минск воспользуется правом на самооборону и ответит всеми имеющимися силами и средствами на любые провокации.