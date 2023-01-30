Минобороны будет обеспечивать добровольцев вооружением, техникой и медпомощью

Имущество не будет переходить в собственность добровольческих формирований и они будут нести за него материальную ответственность

30 января 2023, 19:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министерство обороны будет обеспечивать добровольческие формирования вооружением, военной техникой, провиантом и медицинской помощью. Об этом говорится в проекте приказа министра обороны, опубликованного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте приказа отмечается, что обеспечение добровольцев вооружением, техникой и материально-техническими средствами будет соответствовать порядку, установленному для воинских формирований Вооружённых сил (ВС) РФ. Она не переходит в их собственность, а за её утерю добровольцы будут нести материальную ответственность.

Медицинскую помощь будут оказывать в военно-медицинских подразделениях и организациях. Кроме того, документ предусматривает эвакуацию раненых добровольцев самолётами и вертолётами, если такая потребность будет. Подчёркивается, что дополнительного финансирования для реализации приказа не потребуется.