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Минобороны: генерал-полковник Афзалов возглавил Воздушно-космические силы РФ

До этого он находился в должности исполняющего обязанности главкома ВКС РФ

27 октября 2023, 22:32, ИА Амител

Фото: Министерство обороны РФ
Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковника Виктора Афзалова назначили новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на сайт Минобороны РФ.

Афзалова назначили на пост в октябре 2023 года указом президента РФ Владимира Путина. До этого он находился в должности исполняющего обязанности главкома ВКС РФ.

Напомним, что Афзалов сменил на этом посту генерала армии Сергея Суровикина. Он учился в Пушкинском высшем военном училище радиоэлектроники и противовоздушной обороны. В 2018 году стал начальником главного штаба Воздушно-космических сил России.

Армия Минобороны

Комментарии 2

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Гость

07:37:19 28-10-2023

Уже же писали про этот случай. Зачем повторять ?

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Гость

09:56:28 28-10-2023

Что у Виктора Мусавировича с головой ? Он красит волосы ?

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