Минобороны хочет изменить категории годности для ряда заболеваний

В их числе сифилис, психоз и гипертония

04 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Армия / Фото из архива amic.ru

Министерство обороны РФ предлагает пересмотреть список заболеваний для медкомиссий военкоматов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в ведомстве планируют пересмотреть категории годности для призывников с диагнозом "сифилис". Сейчас медкомиссии военкоматов определяют для них категорию годности "В" (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное время). В Минобороны предлагают изменить категорию годности на "Б4" (инженерные и железнодорожные войска, связисты, техники, охранники ВОХР).

Также в положении предлагают добавить новую стадию гипертонической болезни (I стадия, давление 160/100). Призывникам с таким диагнозом могут установить категорию "Б3", новобранцам – "Б" и контрактникам – "А".

Кроме этого, категорию годности для служащих по контракту с умеренно выраженными эндогенными психозами (например, шизофренией) хотят изменить с "Д" (не годен) на "В" (не годен в мирное время).