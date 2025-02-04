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Минобороны хочет изменить категории годности для ряда заболеваний

В их числе сифилис, психоз и гипертония

04 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Армия / Фото из архива amic.ru
Армия / Фото из архива amic.ru

Министерство обороны РФ предлагает пересмотреть список заболеваний для медкомиссий военкоматов. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, в ведомстве планируют пересмотреть категории годности для призывников с диагнозом "сифилис". Сейчас медкомиссии военкоматов определяют для них категорию годности "В" (ограниченно годен, не подлежит призыву в мирное время). В Минобороны предлагают изменить категорию годности на "Б4" (инженерные и железнодорожные войска, связисты, техники, охранники ВОХР).

Также в положении предлагают добавить новую стадию гипертонической болезни (I стадия, давление 160/100). Призывникам с таким диагнозом могут установить категорию "Б3", новобранцам – "Б" и контрактникам – "А".

Кроме этого, категорию годности для служащих по контракту с умеренно выраженными эндогенными психозами (например, шизофренией) хотят изменить с "Д" (не годен) на "В" (не годен в мирное время).

Армия призыв в армию

Комментарии 23

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Гость

08:55:26 04-02-2025

Наконец то хорошие новости

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Гость

10:42:22 04-02-2025

Гость (08:55:26 04-02-2025) Наконец то хорошие новости... :-)

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Гость

09:14:19 04-02-2025

Может всякие откосы отменить и тогда призывников точно хватит? Или тогда во властных и околовластных все не служившие окажутся с диагнозом -"с умеренно выраженными эндогенными психозами"???

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Гость

11:44:27 04-02-2025

Гость (09:14:19 04-02-2025) Может всякие откосы отменить и тогда призывников точно хвати... Какие откосы, какие призывники? Только профессиональная армия! Увеличить число контрактников на постоянной основе. Согласно указу Путина, штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Увеличить количество военнослужащих вдвое, вместо 1 500 000 до 3 000 000. Не призывников, а профи. Создавали бы военные колледжи для получения средне-специального образования вместо призывов и обучали всему, что надо на службе.

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Гость

12:04:45 04-02-2025

Гость (11:44:27 04-02-2025) Какие откосы, какие призывники? Только профессиональная арми... Бред, а если они всё 1,5 млн перетрут, кто вас и Ваших баб защитит. Все мужики должны уметь воевать

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Кхм...

16:29:55 04-02-2025

Гость (12:04:45 04-02-2025) Бред, а если они всё 1,5 млн перетрут, кто вас и Ваших баб з... Я себя сам защищу, хоботок свой "государственный" ко мне в карман не запиливайте.

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Гость

11:50:23 04-02-2025

Гость (09:14:19 04-02-2025) Может всякие откосы отменить и тогда призывников точно хвати... отменить? а они законны?

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Гость

09:16:42 04-02-2025

Как говорил Винни Пух: "Это ЖЖЖЖ- неспроста"!

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Гость

09:25:42 04-02-2025

Сложно представить бойца лучше, чем шизофреник с сифилисом. Тем более если у него ещё и гипертония. Ему просто нечего терять, можно смело отдать жизнь за родину

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Musik

10:23:41 04-02-2025

Гость (09:25:42 04-02-2025) Сложно представить бойца лучше, чем шизофреник с сифилисом. ... прямо в военкомате и кончится.

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гость

09:28:57 04-02-2025

все идёт по плану

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Гость

09:37:29 04-02-2025

Не зря по гипертонии в СССР давали инвалидность. Может инсульт и инфаркт случиться. Можно зрение потерять на час и более при скачке давления.

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Гость

09:38:28 04-02-2025

А пациентов психдиспансеров сразу генералами и полководцами.

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Musik

10:55:17 04-02-2025

Гость (09:38:28 04-02-2025) А пациентов психдиспансеров сразу генералами и полководцами.... возглавлять космические армады. и меч лазерный выдать.

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Сергей

11:51:53 04-02-2025

Гость (09:38:28 04-02-2025) А пациентов психдиспансеров сразу генералами и полководцами.... Я как постоянный пациент психиатрической больницы буду не против такого звания😎😉

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Musik

12:37:00 04-02-2025

Сергей (11:51:53 04-02-2025) Я как постоянный пациент психиатрической больницы буду не пр... адрес военкомата дать? там выдадут

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Гость

10:30:37 04-02-2025

А может, шизофреников хотят брать в армию для того, чтобы генералам легче было находить с ними общий язык7

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гость

10:59:22 04-02-2025

А у предложившего с головой все в порядке? Предложить брать неадекватных людей, да еще и больных сифилисом? Такой в армии всех окружающих заразит, ведь не всегда есть условия для соблюдения правил личной гигиены, а если предупредить сослуживцев о наличии сифилиса( а по закону обязан предупредить), то долго не прослужит , прикопают . А гипертоники при армейских нагрузках будут попадать в госпитали с инсультом, или на кладбище.

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Гость

11:32:49 04-02-2025

Как дела с профессиональной контрактной армией?

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Гость

11:34:18 04-02-2025

это даже комментировать смысла нет.
если называть это своими именами то или пост удалят или у профильных правоведов засвербит.
поэтому лучше никак.
порою молчат не те кто ничего не понимает, а те кто понимают лишком хорошо и потому молчат )


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Гость

11:50:21 04-02-2025

Гость (11:34:18 04-02-2025) это даже комментировать смысла нет.если называть это сво... Все чаще настолько хорошо понимаешь, что вообще уже ничего не понимаешь.

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Гость

12:05:51 04-02-2025

Индия, Пакистан, Япония, Франция,Италия,Великобритания,США – страны, где нет призывников. Вот удивительно, принято считать, что армия США лучшая в мире.
Но там нет призыва! То есть их организация вполне эффективна.

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Гость

12:37:04 04-02-2025

Какая нехорошая новость

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