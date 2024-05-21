Минобороны начало учения с применением нестратегического ядерного оружия

На видеоролике показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет

21 мая 2024, 22:30, ИА Амител

Минобороны РФ показало кадры учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

На видеоролике показано выдвижение оперативно-тактических комплексов "Искандер" и установка на них ракет. Также продемонстрирован носитель гиперзвуковых ракет "Кинжал" – истребитель МиГ-31.

Первый этап учения с отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия начался в Южном военном округе под руководством Генштаба ВС РФ в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Проводимое учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и для обеспечения территориальной целостности и суверенитета РФ в ответ на провокационные заявления со стороны западных политиков.