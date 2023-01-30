Минобороны обвинило США в проведении экспериментов с ВИЧ на украинских солдатах

За время специальной операции в распоряжение Минобороны поступило более 20 тысяч документов, а также показания очевидцев и участников военно-биологических программ Вашингтона

30 января 2023, 20:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Военнослужащие Украины были целевой группой в экспериментах США с ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России Игорь Кириллов, чьи слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что за время специальной операции в распоряжение Минобороны поступило более 20 тысяч документов. Ведомству также удалось опросить очевидцев и участников военно-биологических программ Вашингтона.

Кириллов пояснил, что эти материалы подтверждают нацеленность Америки на создание биологического оружия и его последующего испытания на гражданском населении Украины и соседних с Россией государств.

"Наиболее спорные с точки зрения международного законодательства исследования Соединённые Штаты реализуют за пределами национальной территории. Примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года", – сказал представитель Минобороны.

Он обратил внимание на то, что испытания проводили не только на осуждённых или наркозависимых, но и на украинских солдатах.