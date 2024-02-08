Минобороны предложило ввести единый предельный возраст службы контрактников

Документ предлагает определить предельный возраст службы для высших офицеров 70 лет, а для иных категорий — 65

08 февраля 2024, 19:55, ИА Амител

Алтайские новобранцы / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Минобороны предложило установить единый предельный возраст пребывания на службе для всех контрактников во время мобилизации и военного положения. Как сообщает РИА Новости, изменения предусмотрены в соответствующем законопроекте – их предлагают внести в ФЗ № 269 от 24 июня 2023 года.

Документ предлагает определить предельный возраст службы для высших офицеров 70 лет, а для иных категорий – 65. Изменения коснутся военных, которые заключили или заключают контракт на момент вступления документа в силу.

Также нововведения снимают ограничение по дате – предельный возраст повышают и для тех, кто заключил контракт до 24 июня 2023-го.