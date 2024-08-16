Минобороны: ПВО отразили удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту

Движение перекрывали почти на четыре часа

16 августа 2024, 21:05, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

В ночь на 16 августа средства ПВО отразили групповой ракетный удар по Крымскому мосту. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на данные Минобороны РФ, было сбито 12 ракет ATACMS.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что ночью над акваторией сбили три беспилотника, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Движение транспорта по Крымскому мосту приостанавливали почти на четыре часа — с 3:15 по 7:13 мск.

Ранее в ведомстве также рассказали, что потери Вооруженных сил Украины на курском направлении достигли 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 БТР, 23 БМП и прочая техника.