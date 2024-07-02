Минобороны РФ показало уничтожение пяти Су-27 на аэродроме Миргород

Также повреждения получили два ремонтируемых истребителя

02 июля 2024, 17:14, ИА Амител

Минобороны РФ продемонстрировало применение комплекса "Искандер-М" для удара по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины. Как сообщает пресс-служба ведомства, было уничтожено пять действующих и повреждено два ремонтируемых истребителя Су-27.

Ведомство опубликовало кадры, снятые с беспилотника. На них видно, как по стоянке самолетов наносится удар, после чего над техникой поднимаются столбы дыма.

Напомним, что Минобороны РФ вчера, 1 июля, заявляло о поражении самолетов ВСУ на открытой стоянке, однако деталей не привело. Экс-спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в результате удара по аэродрому Миргород есть "определенные потери", однако не уточнил их объемы.