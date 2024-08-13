Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 2 тысяч человек во время боев в Курской области

За последние сутки потери достигли 420 бойцов

13 августа 2024, 19:10, ИА Амител

Российские солдаты / Фото: eng.mil.ru

Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили до 420 военнослужащих и 55 единиц бронетехники. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что российским войскам удалось отразить атаку 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в направлении Мартыновки, а также пресечь прорыва мобильных групп противника.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 030 военнослужащих. Уничтожены 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 189 других боевых бронированных автомобилей и прочая техника. Операция по уничтожению украинских войск и восстановлению границы продолжается.