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Минобороны России: нанесен удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ

Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией

18 марта 2024, 18:52, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.

Там заявили, что удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. О конкретном местоположении места в ведомстве не рассказали.

Также за минувшие сутки российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах боевых действий.

спецоперация

Комментарии 4

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Гость

22:19:32 18-03-2024

Давно бы уже закончили СВО с намного меньшими потерями ущербом и вредом если бы в самом начале под ноль разнесли экономику ВПК инфраструктуру всю подряд не деля на гражданскую и военную центры принятия решений энергетику врага и все что требовали истинные военные а не устраивать из за каких то договорняков здесь можно там нельзя здесь попросили здесь пообещали здесь заверили здесь не обидеть партнеров и все это наша кровь и жизни.

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гость

09:08:40 19-03-2024

а попали в итоге куда?

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Гость

12:33:32 19-03-2024

гость (09:08:40 19-03-2024) а попали в итоге куда?... Да пофиг, куда то же попали, сам удар уже хорошая новость

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Гость

12:31:57 19-03-2024

Хорошо, если правда

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