Минобороны России: нанесен удар по месту проведения совещания СБУ и ВСУ
Удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией
18 марта 2024, 18:52, ИА Амител
Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Российские военнослужащие нанесли удар по месту проведения совещания представителей командного состава Службы безопасности Украины (СБУ) и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Минобороны РФ.
Там заявили, что удар нанесен оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией. О конкретном местоположении места в ведомстве не рассказали.
Также за минувшие сутки российские войска поразили живую силу и технику ВСУ в 137 районах боевых действий.
22:19:32 18-03-2024
Давно бы уже закончили СВО с намного меньшими потерями ущербом и вредом если бы в самом начале под ноль разнесли экономику ВПК инфраструктуру всю подряд не деля на гражданскую и военную центры принятия решений энергетику врага и все что требовали истинные военные а не устраивать из за каких то договорняков здесь можно там нельзя здесь попросили здесь пообещали здесь заверили здесь не обидеть партнеров и все это наша кровь и жизни.
09:08:40 19-03-2024
а попали в итоге куда?
12:33:32 19-03-2024
гость (09:08:40 19-03-2024) а попали в итоге куда?... Да пофиг, куда то же попали, сам удар уже хорошая новость
12:31:57 19-03-2024
Хорошо, если правда