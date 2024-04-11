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Минобороны: Россия ударила по энергообъектам Украины в ответ на атаки на НПЗ

Атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений ВСУ

11 апреля 2024, 19:59, ИА Амител

Мощные взрывы / Фото: unsplash.com
Мощные взрывы / Фото: unsplash.com

Российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки киевского режима на объекты нефтегазовой отрасли РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар был нанесен с использованием различного вооружения, включая высокоточное оружие и беспилотники. В результате атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений и воинских частей Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Она является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в столичном регионе и соседних областях.

Политика спецоперация

Комментарии 4

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Гость

20:02:51 11-04-2024

И конечно как всегда ни кто не объяснит, почему такие удары наносятся только в ответ

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Гость

20:36:27 11-04-2024

Попали?

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Гость

02:26:53 12-04-2024

Это извращенная воняющая предательством национальных интересов страны и народа стратегия. Если вы по нам то мы ответим а если нет то и трогать вас не будем. Весь потенциал экономический военный политический управленченский должен быть превращен в труху в самом начале СВО.

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Гость

08:01:06 12-04-2024

ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области --- ну хорошее сообщение от украинских СМИ. Значит попали

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