Минобороны: Россия ударила по энергообъектам Украины в ответ на атаки на НПЗ

Атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений ВСУ

11 апреля 2024, 19:59, ИА Амител

Мощные взрывы / Фото: unsplash.com

Российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки киевского режима на объекты нефтегазовой отрасли РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Удар был нанесен с использованием различного вооружения, включая высокоточное оружие и беспилотники. В результате атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений и воинских частей Вооруженных сил Украины.

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Она является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в столичном регионе и соседних областях.