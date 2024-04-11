Минобороны: Россия ударила по энергообъектам Украины в ответ на атаки на НПЗ
Атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений ВСУ
11 апреля 2024, 19:59, ИА Амител
Российские военные нанесли удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ответ на атаки киевского режима на объекты нефтегазовой отрасли РФ. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.
Удар был нанесен с использованием различного вооружения, включая высокоточное оружие и беспилотники. В результате атака позволила нарушить функционирование украинских предприятий ВПК и затруднило снабжение топливом подразделений и воинских частей Вооруженных сил Украины.
Напомним, что ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области. Она является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии в столичном регионе и соседних областях.
20:02:51 11-04-2024
И конечно как всегда ни кто не объяснит, почему такие удары наносятся только в ответ
20:36:27 11-04-2024
Попали?
02:26:53 12-04-2024
Это извращенная воняющая предательством национальных интересов страны и народа стратегия. Если вы по нам то мы ответим а если нет то и трогать вас не будем. Весь потенциал экономический военный политический управленченский должен быть превращен в труху в самом начале СВО.
08:01:06 12-04-2024
ранее украинские СМИ сообщили о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области --- ну хорошее сообщение от украинских СМИ. Значит попали