Минобороны: российские военные захватили танки "Леопард" и БМП "Бредли"
Некоторые единицы техники на поле боя оставляли в рабочем состоянии
13 июня 2023, 16:00, ИА Амител
Российские военные заполучили танки "Леопард" и БМП "Бредли". Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что технику немецкого и американского производства получили на Запорожском направлении. Некоторые машины бросили на поле боя в рабочем состоянии. Это, как заявили в Минобороны, "говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники".
16:22:58 13-06-2023
Пантеры, тигры, леопарды, целый зоопарк, абрамсов для комплекта не хватает.
16:27:05 13-06-2023
Гость (16:22:58 13-06-2023) Пантеры, тигры, леопарды, целый зоопарк, абрамсов для компле... зато Бредли имеется.
16:36:22 13-06-2023
Выстроить всю эту технику на обозрение перед посольствами США и Германии.
16:57:05 13-06-2023
Артемий (16:36:22 13-06-2023) Выстроить всю эту технику на обозрение перед посольствами СШ... Не вы строят, так как нечего выстраивать, так как захватить могут лишь друг друга
16:41:45 13-06-2023
Отличная новость!
16:44:18 13-06-2023
Все бы хорошо, но в качестве мяса пиндосы используют не америкосов или фрицев, а русских и хохлов, вот в чем печаль. Бидон , козел старый, доволен, а Сорос тот вообще ссыт в потолок от счастья что такую заварушку замутил. Урод!
16:56:33 13-06-2023
Смерть фрицам!
17:29:14 13-06-2023
"Yankee Go Home"
17:37:53 13-06-2023
Это уже устаревшая техника, снимаемая на Западе с производства. Там, как известно, уже давным-давно упор делается на дистанционную роботизированную войну.13
17:55:20 13-06-2023
Ура! Ура! Ура!
20:34:59 13-06-2023
Слава Доблестным Воинам Великой России!!!
23:25:12 13-06-2023
Реzидент (20:34:59 13-06-2023) Слава Доблестным Воинам Великой России!!!... С каких моржовых ты по примеру хахлов орешь Слава? Это хахлы орут слава, а мы орем Ура. Почитай историю.
01:48:02 14-06-2023
Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.
06:45:19 14-06-2023
Гость (01:48:02 14-06-2023) Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.... повод
12:40:47 14-06-2023
Гость (01:48:02 14-06-2023) Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.... Еще какой повод, молодцы наши ребята !