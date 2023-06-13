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Минобороны: российские военные захватили танки "Леопард" и БМП "Бредли"

Некоторые единицы техники на поле боя оставляли в рабочем состоянии

13 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Российские военные заполучили танки "Леопард" и БМП "Бредли". Об этом сообщили в Минобороны

Отмечается, что технику немецкого и американского производства получили на Запорожском направлении. Некоторые машины бросили на поле боя в рабочем состоянии. Это, как заявили в Минобороны, "говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники".

СВО

Комментарии 15

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Гость

16:22:58 13-06-2023

Пантеры, тигры, леопарды, целый зоопарк, абрамсов для комплекта не хватает.

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Гость

16:27:05 13-06-2023

Гость (16:22:58 13-06-2023) Пантеры, тигры, леопарды, целый зоопарк, абрамсов для компле... зато Бредли имеется.

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Артемий

16:36:22 13-06-2023

Выстроить всю эту технику на обозрение перед посольствами США и Германии.

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Гость

16:57:05 13-06-2023

Артемий (16:36:22 13-06-2023) Выстроить всю эту технику на обозрение перед посольствами СШ... Не вы строят, так как нечего выстраивать, так как захватить могут лишь друг друга

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Гость

16:41:45 13-06-2023

Отличная новость!

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Ашот

16:44:18 13-06-2023

Все бы хорошо, но в качестве мяса пиндосы используют не америкосов или фрицев, а русских и хохлов, вот в чем печаль. Бидон , козел старый, доволен, а Сорос тот вообще ссыт в потолок от счастья что такую заварушку замутил. Урод!

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Гость

16:56:33 13-06-2023

Смерть фрицам!

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Сергей

17:29:14 13-06-2023

"Yankee Go Home"

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Серьмяжная правда

17:37:53 13-06-2023

Это уже устаревшая техника, снимаемая на Западе с производства. Там, как известно, уже давным-давно упор делается на дистанционную роботизированную войну.13

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Гость

17:55:20 13-06-2023

Ура! Ура! Ура!

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Реzидент

20:34:59 13-06-2023

Слава Доблестным Воинам Великой России!!!

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Гость

23:25:12 13-06-2023

Реzидент (20:34:59 13-06-2023) Слава Доблестным Воинам Великой России!!!... С каких моржовых ты по примеру хахлов орешь Слава? Это хахлы орут слава, а мы орем Ура. Почитай историю.

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Гость

01:48:02 14-06-2023

Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.

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Гость

06:45:19 14-06-2023

Гость (01:48:02 14-06-2023) Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.... повод

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Гость

12:40:47 14-06-2023

Гость (01:48:02 14-06-2023) Это не повод для восхваления. Даже не рота и не батальон.... Еще какой повод, молодцы наши ребята !

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