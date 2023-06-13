Минобороны: российские военные захватили танки "Леопард" и БМП "Бредли"

Некоторые единицы техники на поле боя оставляли в рабочем состоянии

13 июня 2023, 16:00, ИА Амител

Российские военные заполучили танки "Леопард" и БМП "Бредли". Об этом сообщили в Минобороны.

Отмечается, что технику немецкого и американского производства получили на Запорожском направлении. Некоторые машины бросили на поле боя в рабочем состоянии. Это, как заявили в Минобороны, "говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей боевых машин ВСУ из боеспособной техники".