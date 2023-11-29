Минобороны: российские войска освободили Артемовское в ДНР

Населенный пункт находится на западе от Артемовска — его российские войска освободили в мае 2022 года

29 ноября 2023, 18:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Артемовское в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Населенный пункт находится на западе от Артемовска – его российские войска освободили в мае 2022 года. Накануне подразделения при поддержке авиации и артиллерии улучшили свое положение по переднему краю и освободили Артемовское.

Также за сутки российские войска отразили три атаки штурмовых групп 24-й механизированной, 77-й аэромобильной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Шумы, Артемовское и Клещеевка.