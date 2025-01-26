НОВОСТИПроисшествия

Минобороны сообщило о 15 сбитых БПЛА над регионами России

Восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один — над Белгородской

26 января 2025, 13:43, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Ночью над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один – над Белгородской.

Этим утром в аэропортах также вводились временные ограничения – речь идет о воздушных гаванях Казани и Ижевска. Представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Происшествия Беспилотники

Комментарии 2

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Гость

17:53:38 26-01-2025

Хорошо, что пока к нам в Алтайский край дроны не прилетают.

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Musik

11:35:28 27-01-2025

вот как-то бы их ловить, перепрошивать - и нам на мирные цели.
он ж охрениард денег стоит.

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