Минобороны сообщило о 15 сбитых БПЛА над регионами России
Восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один — над Белгородской
26 января 2025, 13:43, ИА Амител
Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com
Ночью над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один – над Белгородской.
Этим утром в аэропортах также вводились временные ограничения – речь идет о воздушных гаванях Казани и Ижевска. Представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
17:53:38 26-01-2025
Хорошо, что пока к нам в Алтайский край дроны не прилетают.
11:35:28 27-01-2025
вот как-то бы их ловить, перепрошивать - и нам на мирные цели.
он ж охрениард денег стоит.