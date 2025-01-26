Минобороны сообщило о 15 сбитых БПЛА над регионами России

Восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один — над Белгородской

26 января 2025, 13:43, ИА Амител

Беспилотный летательный аппарат / Фото: unsplash.com

Ночью над тремя российскими регионами уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что восемь дронов сбили над Рязанской областью, шесть – над Курской и один – над Белгородской.

Этим утром в аэропортах также вводились временные ограничения – речь идет о воздушных гаванях Казани и Ижевска. Представитель Росавиации Артем Кореняко отмечал, что экипажи воздушных судов, а также авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.