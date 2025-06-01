В Ивановской, Амурской и Рязанской областях атаки отразили

01 июня 2025, 23:00, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Об этом пишет РИА Новости.

По информации ведомства, атаки были совершены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Амурской и Рязанской областях атаки отразили. В оставшихся произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.

Дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов. Возгорание удалось ликвидировать. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, некоторых участников терактов удалось задержать.