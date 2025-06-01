Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы
В Ивановской, Амурской и Рязанской областях атаки отразили
01 июня 2025, 23:00, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ на аэродромы в пяти регионах. Об этом пишет РИА Новости.
По информации ведомства, атаки были совершены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Амурской и Рязанской областях атаки отразили. В оставшихся произошло возгорание нескольких единиц авиатехники.
Дроны запустили с территории, находящейся в непосредственной близости от этих аэродромов. Возгорание удалось ликвидировать. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, некоторых участников терактов удалось задержать.
06:19:06 02-06-2025
Про нашу страну пишут на западе, что мы очень «плохие», может, пора начать соответствовать написанному?
06:57:23 02-06-2025
и фильтрация в Шереметьево оказалась нипричем- все это сделано руками наших сограждан, на нашей территории. интересно, чьи головы полетят сегодня. лишится трети стратегической авиации ну такое...
очень хочу, чтобы тварей, чьими руками это провернуто, нашли и публично в асфальт закатали.
07:16:03 02-06-2025
Элен без ребят (06:57:23 02-06-2025) и фильтрация в Шереметьево оказалась нипричем- все это сдела... а может начать с главы сву и фсб? где хваленая рэб,если управление шло через спутник?
07:29:48 02-06-2025
Гость (07:16:03 02-06-2025) а может начать с главы сву и фсб? где хваленая рэб,если упра... Никто не думал, что туда прилетят дроны.
08:11:10 02-06-2025
Гость (07:16:03 02-06-2025) а может начать с главы сву и фсб? где хваленая рэб,если упра... это должны быть громкие отставки, но переговоры внесут свою коррективы, скорее всего, и много шума не будет, мне кажется.
15:05:43 02-06-2025
дроны на аэродромы летят из фур уже так года три. Новость в том что повредили стратегические аэродромы. Пентагон отрабатывает сценарий молниеносного первого удара дронами с ядерными зарядами
и отрабатывает успешно. Это означает возможное нападение. Они на свои обьекты уже вероятно поставили мощную защиту от такого а у нас защиты нет. Очень серьезная стратегическая дыра в обороне. Завтра они руками украинцев поставят на дроны ядерные бомбочки и ага